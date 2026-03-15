„Pytel kostí“: Modelka Bella Hadid znovu rozpoutává debatu o „hanobení hubených“

Těla celebrit jsou bohužel neustále předmětem komentářů na sociálních sítích. Americká modelka Bella Hadid to nedávno zažila na vlastní kůži po výrazném vystoupení na červeném koberci. Několik online komentářů kritizovalo její postavu a označilo ji za „příliš hubenou“, což znovu rozpoutalo opakující se debatu o „skinny shamingu“, formě stigmatizace zaměřené na lidi vnímané jako „příliš hubené“.
Reakce po veřejném vystoupení
Bella Hadid nedávno na akci v Los Angeles strhla pozornost, kde se objevila v outfitu, který se rychle stal virálním na sociálních sítích. Zatímco mnozí chválili její styl, některé komentáře se zaměřovaly na její postavu. Pod některými příspěvky uživatelé používali k popisu modelky výrazy jako „pytel kostí“ nebo „kostra“. Tyto reakce vyvolaly širší diskusi o tom, jak se ženská těla komentují ve veřejné sféře, včetně těl celebrit.
Co je to „hanobení hubených“?
Termín „skinny shaming“ označuje negativní, nenávistné a posměšné poznámky namířené proti lidem považovaným za „příliš hubené“. Tato forma body shamingu zahrnuje posuzování nebo kritiku fyzického vzhledu osoby kvůli její štíhlosti. Může se projevovat jako komentáře o váze, domněnky o zdraví nebo poznámky o vzhledu. Odborníci vysvětlují, že tato kritika může mít psychologické dopady, zejména na sebevědomí a vnímání vlastního těla.
Protichůdné soudní zákazy týkající se ženských těl
Reakce na Bellu Hadid také ilustrují rozpor, který se často zmiňuje v diskusích o standardech krásy. Ženy mohou být kritizovány jak za to, že jsou považovány za „příliš hubené“, tak naopak za to, že nesplňují určitá kritéria štíhlosti. Tyto komentáře přispívají k širší formě hanobení svého těla, které zahrnuje veřejné posuzování nebo hodnocení těla dané osoby. Několik výzkumníků poukazuje na to, že tyto protichůdné standardy mohou přispívat k posílení společenského tlaku na vzhled.
Širší diskuse o standardech krásy
Bella Hadid se již v různých rozhovorech vyjádřila k tlakům spojeným s vnímáním vlastního těla v módním průmyslu. Zejména modeling je často spojován s velmi specifickými standardy týkajícími se vzhledu modelek, což může zesilovat komentáře o vzhledu modelek. Debaty o hanobení těla a hanobení vychudnutých osob jsou proto součástí širší diskuse o rozmanitosti těla v médiích a módě.
Stručně řečeno, reakce vyvolané vzhledem Belly Hadid ukazují, jak často jsou ženská těla předmětem komentářů ve veřejné sféře. Ať už se kritika týká štíhlosti nebo jiných fyzických charakteristik, tyto diskuse pravidelně znovu rozdmýchávají debatu o standardech krásy a o tom, jak je ženský vzhled posuzován, zejména v médiích a na sociálních sítích.