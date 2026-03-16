Kdo je Jessie Buckley, irská herečka, která se právě proslavila na Oscarech v roce 2026?

Irská herečka Jessie Buckley se stala jedním z největších jmen na udílení Oscarů v roce 2026. Získala Oscara za nejlepší herečku za roli ve filmu „Hamnet“ a stala se tak první Irkou, která tuto cenu v této kategorii získala. Herečka, která byla široké veřejnosti ještě před několika lety relativně neznámá, si postupně vybudovala pozoruhodnou kariéru zahrnující nezávislé filmy, televizní seriály a divadlo.

Herečka, která se proslavila na divadle i v televizi

Jessie Buckley se narodila v prosinci 1989 v Killarney v hrabství Kerry v Irsku. Herečka a zpěvačka se proslavila v mladém věku po účasti v britské talentové show „I'd Do Anything“ v roce 2008, kde se stala finalistkou. Po této první mediální publicitě studovala na Královské akademii dramatických umění (RADA) v Londýně, jedné z nejprestižnějších dramatických škol ve Spojeném království.

Její kariéra se poté postupně utvářela v televizi. Objevila se v historickém dramatu „Válka a mír“ (2016) a seriálu „Taboo“ (2017). Mezinárodní uznání si následně získala díky významným projektům, jako je minisérie „Černobyl“ (2019) a seriál „Fargo“. Souběžně s tím si vybudovala kariéru v divadle, kde získala cenu Laurence Oliviera za ztvárnění Sally Bowlesové v muzikálu „Kabaret“.

Památné role ve filmu

Ve filmu Jessie Buckley poprvé získala pozornost v roce 2017 nezávislým filmem „Beast“, který znamenal její debut v hlavní roli. Širší uznání poté dosáhla muzikálem „Wild Rose“ (2018), ve kterém ztvárnila skotskou country zpěvačku snící o úspěchu. Tento výkon jí vynesl nominaci na cenu BAFTA za nejlepší herečku. V roce 2021 jí role ve filmu „The Lost Daughter“ vynesla nominaci na Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší roli, čímž potvrdila své místo mezi nejslibnějšími herečkami své generace.

Klíčová role ve filmu „Hamnet“

Průlom nastal v roce 2026 s filmem „Hamnet“ v režii Chloé Zhao podle románu Maggie O'Farrell. V tomto historickém dramatu ztvárňuje Jessie Buckley Agnes Shakespeareovou, manželku dramatika Williama Shakespeara. Film zkoumá zármutek páru po smrti jejich syna Hamneta, události, o které se věří, že inspirovala vznik tragédie Hamlet.

Jessie Buckleyová za svůj výkon, chválený pro svou emocionální intenzitu, získala během sezóny udílení cen řadu ocenění, včetně Zlatých glóbů, cen BAFTA a Critics' Choice Awards, než triumfovala na Oscarech. Na slavnostním udílení cen Akademie v roce 2026 v Los Angeles konečně získala Oscara za nejlepší herečku a zapsala se do historie jako první Irka, která tohoto ocenění v této kategorii dosáhla.

Kariéra na vzestupu

Jessie Buckley se etablovala jako jedna z nejuznávanějších hereček v mezinárodní kinematografii. Její kariéra, poznamenaná rozmanitými rolemi v nezávislých filmech, televizi a divadle, odráží kariéru vybudovanou s ohledem na přísné standardy. Po úspěchu filmu "Hamnet" se očekává, že bude i nadále přijímat velké filmové projekty a potvrdit tak svůj status klíčové herečky své generace.

Tímto Oscarem dosáhla Jessie Buckley rozhodujícího milníku v kariéře, kterou již kritiky chválily. Během pouhých několika let se irská herečka etablovala díky intenzivním výkonům a uměleckým volbám. Její triumf ve filmu "Hamnet" neznamená jen osobní zasvěcení, ale také uznání talentu, který se opakovaně potvrzuje v každém jejím projektu.

Těhotná na červeném koberci, tato herečka září ve smaragdových šatech.

Wunmi Mosaku, těhotná se svým druhým dítětem, rozzářila červený koberec Oscarů 2026 ve smaragdově modrých šatech, které zdůraznily...

„Pytel kostí“: Modelka Bella Hadid znovu rozpoutává debatu o „hanobení hubených“

Těla celebrit jsou bohužel neustále předmětem komentářů na sociálních sítích. Americká modelka Bella Hadid to nedávno zažila na...

Odvážná fotografie herečky Nicole Kidman (58) vyvolala na internetu rozruch.

Nicole Kidman i nadále přitahuje pozornost daleko za hranicemi svých filmových rolí. Australsko-americká herečka, producentka, zpěvačka a režisérka...

„Neexistuje datum spotřeby“: Herečka Ali Larter (50) reaguje na kritiku

V Hollywoodu zůstává otázka věku hereček stále častým tématem debat. Americká herečka, modelka a producentka Ali Larter se...

Zendaya vzkřísila jedny z nejikoničtějších šatů Carrie Bradshaw a způsobila senzaci.

Americká herečka, producentka a modelka Zendaya, často v doprovodu svého stylisty Lawa Roacha, ráda oživuje historicky významné módní...

Leni Klum v pouzdrové sukni zaujme minimalistickým černým vzhledem.

Německo-americká modelka a televizní moderátorka Leni Klum zaujala na červeném koberci na akci minimalistickým a elegantním černým lookem,...