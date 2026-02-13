Tato úspěšná zpěvačka, která je terčem výhrůžek, podniká „přísná opatření“

Jihokorejská K-popová zpěvačka, herečka a televizní moderátorka IU (Lee Ji-eun) čelí již několik měsíců vlně online obtěžování a osobních výhrůžek. V reakci na tyto útoky její agentura EDAM Entertainment oznámila zavedení „přísných právních opatření proti osobám odpovědným za hanlivé zprávy, zlomyslné fámy a výhružné chování“ namířené proti umělkyni a její rodině.
Velká právní operace proti pomluvě
Podle prohlášení agentury podala IU v roce 2025 prostřednictvím advokátní kanceláře Shinwon 96 trestních a občanskoprávních žalob. Tyto žaloby se zaměřují na uživatele internetu, kteří zveřejňovali urážlivé poznámky, nepravdivé informace nebo hanlivý obsah na platformách, jako jsou Naver, Theqoo, DC Inside, YouTube, X (dříve Twitter) a Instagram.
Již bylo vyneseno několik soudních rozhodnutí:
- Pachatelům bylo uděleno sedm pokut.
- Jednotlivec dostal pokutu 5 milionů wonů (přibližně 3 700 dolarů) za šíření falešných fám o špionáži.
- Další musel zaplatit 30 milionů wonů (téměř 22 000 dolarů) za šíření falešných obvinění z plagiátorství.
- Třetí muž dostal desetiměsíční podmíněný trest odnětí svobody v délce 2 let za opakované šíření nepravdivých informací a nenávistných komentářů.
Fyzické výhrůžky, které nezůstanou bez trestu
Kromě kybernetických útoků společnost EDAM Entertainment odhalila, že se několik lidí pokusilo oslovit IU nebo její rodinu v jejich domovech a dokonce i v blízkosti kanceláří agentury. Někteří také vyhrožovali nebo požadovali peníze. Tyto osoby byly zadrženy policií a vyšetřování stále probíhá. Agentura zaujímá pevný postoj: „Podnikneme rázné právní kroky bez jakékoli shovívavosti proti jakémukoli činu, který ohrožuje bezpečnost naší umělkyně,“ uvádí se v oficiálním prohlášení.
Neustálá ostražitost před škodlivým chováním
EDAM rovněž uvedl, že neustále monitoruje sociální média, fóra a hudební platformy, aby identifikoval nový škodlivý obsah. Stížnosti na YouTube kanály s názvem „kybernetické ničitele“, tedy ty, které se specializují na šíření senzačních fám, již byly podány. Agentura dokonce zahájila soudní řízení v zahraničí, zejména ve Spojených státech, s cílem získat identitu uživatelů zapojených do mezinárodních platforem, jako je Threads.
Tváří v tvář nárůstu online obtěžování a hrozeb je IU příkladem rostoucího odhodlání umělců bojovat proti kybernetickému násilí. Podniknutím četných právních kroků doufá nejen v ochranu své bezpečnosti a bezpečnosti svých blízkých, ale také v vyslání jasného vzkazu: pomluvy a obtěžování, ať už digitální nebo fyzické, již nezůstanou bez trestu.