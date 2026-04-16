Hailey Bieber vrací do popředí vintage leopardí šaty s flitrovanou verzí.

Je známá svým čistým, minimalistickým stylem, ale Hailey Bieber se zřejmě rozhodla obrátit list. Zakladatelka značky péče o pleť „Rhode“ už několik sezón shromažďuje outfity s leopardím potiskem, od street style outfitů až po ty nejprestižnější večírky.

Dobře definovaný stylistický vývoj

Její nejnovější výrazný kousek? Flitrované večerní šaty od Armani Privé, které znovuobjevují zvířecí vzor s rozhodně odvážným nádechem. Hailey Bieber od září 2024 postupně nahrazuje své bílé, béžové a černé kousky leopardím vzorem a odklání se tak od svého obvyklého minimalistického stylu. Tento posun je patrný v sérii pečlivě vybraných outfitů: kabát od Toteme, kabelka z pony chlupů od Saint Laurent a poté vintage šaty Versace z archivu z roku 1996.

Versace podzim 1996: první krok k leopardímu archivu

Jeden z klíčových momentů této transformace se datuje do června 2025. Na konferenci Business of Beauty Global Forum, kterou pořádala společnost Business of Fashion na Stanly Ranch v Kalifornii, si Hailey Bieber vybrala vintage šaty Versace s leopardím vzorem z kolekce podzim/zima 1996 – kolekce, kterou Gianni Versace navrhl krátce před svou smrtí.

Šaty bez rukávů s asymetrickým výstřihem a mini délkou se vyznačovaly černo-krémovým lemem z přírodní kožešiny – ne jen obyčejným potiskem. Důležitý detail: stejné šaty měla na sobě modelka Amber Valletta pro zářijové vydání amerického Vogue z roku 1996, fotografoval je Stephen Meisel. Chirurgicky precizní archivní volba, zorganizovaná její osobní stylistkou Dani Michelle.

V Paříži se leopardí vzor stává klubovým stylem

O několik měsíců později, během pařížského týdne módy v září 2025, se Hailey Bieber během jednoho večera převlékla do dvou outfitů: po přehlídce Saint Laurent jaro/léto 2026 vyměnila svůj první outfit za přiléhavé žerzejové šaty s leopardím vzorem a dlouhým rukávem od Saint Laurent, které nosila s černými punčocháčmi a lakovanými kozačkami po stehna. Rozhodně večerní outfit, daleko od jakékoli oficiální události.

Flitrovaná verze: když leopardí vzor zesílí

Právě na oscarové párty Vanity Fair v roce 2026 dosáhl leopardí vzor Hailey Bieber nové úrovně. Americká modelka a podnikatelka se objevila v leopardích šatech od Armani Privé, vyrobených výhradně z flitrů, které zvířecímu vzoru dodaly zářivý vzhled. Věrná svému minimalistickému stylu Hailey Bieber zkombinovala šaty s lodičkami se špičatou špičkou, jemnými diamantovými šperky a třešňově rudou manikúrou. Vlasy měla upravené do dlouhého bobu s rozcuchanými konci.

Proč je tento okamžik důležitý pro leopardí trend

Již několik jarních/letních přehlídek se zvířecí vzory vracejí v modernizovaných, méně křiklavých verzích, často v kombinaci s neutrálními tóny nebo čistými liniemi, a získávají tak na sofistikovanosti. Hailey Bieber, která na tak významné akci oblékla flitrovou interpretaci, posouvá vzor na další úroveň: úroveň pro zvláštní příležitosti. Leopardí vzor zůstává nezbytností pro rok 2026 a dále a Hailey Bieber je v současnosti jednou z jeho nejpůsobivějších ambasadorek.

Hailey Bieber je v konečném důsledku obzvláště zajímavá svou soudržností v přístupu: neřídila se pouze trendem, ale budovala ho kousek po kousku, od archivů Versace přes flitry Armani až po tyl Saint Laurent. V jejích rukou už leopardí vzor není jen vzorem – je to jazyk.

Proměna vlasů Katie Holmes s tímto dlouhým „bronzovým“ bobem způsobila senzaci.

Americká herečka, režisérka a producentka Katie Holmesová se po mnoha letech, kdy se vzdala svých dlouhých tmavě hnědých...

Tato 62letá herečka se během své dovolené chlubí sérií minimalistických plážových outfitů a způsobuje rozruch.

Americká herečka Lisa Rinna si užívá slunečnou dovolenou s řadou minimalistických outfitů. Předvedla řadu plážových outfitů, které se...

Podpatky na nohou, raketa v ruce: tato influencerka způsobuje senzaci

Na sociálních sítích stačí jen pár obrázků k vyvolání tisíců reakcí. To je případ Isidory (@isidorapjv), tvůrkyně obsahu,...

Nicole Kidman se pouští do nečekaného projektu o problémech konce života

Australsko-americká herečka, producentka a režisérka Nicole Kidman překvapila mnohé, když prozradila, že se trénuje na roli, která je...

Na propagaci filmu „Duna“ Zendaya překvapuje vzhledem s „pískovým efektem“.

Americká herečka Zendaya opět předvedla svůj bezchybný styl při propagaci filmu „Duna: Třetí část“. Na CinemaConu 2026 v...

Herečka Simone Ashley představuje nový způsob plážového oblečení s vintage potiskem

Britská herečka indického původu Simone Ashley dodává plážovému oblečení svěží nádech. S letní siluetou zdůrazněnou vintage potiskem vyzařuje...