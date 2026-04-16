Podpatky na nohou, raketa v ruce: tato influencerka způsobuje senzaci

Na sociálních sítích stačí jen pár obrázků k vyvolání tisíců reakcí. To je případ Isidory (@isidorapjv), tvůrkyně obsahu, která přitahuje pozornost nečekaným konceptem: hraní tenisu… v podpatcích. Její videa, která jsou navzdory fascinaci i kritikě, zjevně nenechávají nikoho lhostejným.
Estetika, která boří pravidla tenisu
Isidora, známá pod pseudonymem @isidorapjv, pravidelně sdílí videa sebe sama na tenisovém kurtu s raketou v ruce a lodičkami na nohou. Záměrně nekonvenční snímek, který boří obvyklé konvence tohoto sportu.
Její příspěvky často doprovázejí fráze jako „ne tak docela obyčejná tenistka“ nebo „ tenis na podpatcích“. Cíl je jasný: překvapit, udělat dojem a nabídnout jiný pohled na svět. Tato směs módy a sportu se stala jejím poznávacím znamením.
Kontrast, který vyvolává reakci
Isidora (@isidorapjv) dělí svůj čas mezi New Yorkem a Miami a získala si velkou základnu fanoušků s více než 100 000 sledujícími na Instagramu a aktivní přítomností na TikToku. Popisuje se jako modelka a profesionální tenistka. Úspěch jejích videí pramení z velké části z tohoto nápadného kontrastu: kombinuje náročný sport s prvky vnímanými jako nevhodné, jako jsou vysoké podpatky nebo některé elegantní outfity.
Tento kontrast je poutavý a podporuje viralitu. Na platformách, kde je doba pozornosti omezena na sekundy, může stačit jednoduchý, ale výrazný nápad k vyvolání sdílení a komentářů. Isidora tento koncept aplikuje v různých kontextech: na klasickém hřišti, ve sněhu nebo v sofistikovanějších outfitech. Toto opakování posiluje rozpoznatelnost jejího stylu.
Mezi fascinací a kritikou
Ačkoli jeho videa generují velký rozruch, vyvolávají také silné reakce. Někteří uživatelé internetu se domnívají, že tento typ obsahu je primárně navržen tak, aby generoval viditelnost, a spoléhá se na „záměrně provokativní koncept“.
Jiní to naopak vnímají jako pozitivnější poselství: způsob, jak ukázat, že žena může převzít odpovědnost za jakýkoli prostor, dokonce i za sportovní, aniž by se vzdala svého stylu nebo osobního vyjádření. V této interpretaci není tělo omezeno na jednu funkci; stává se svobodným, mnohostranným a schopným přizpůsobit se různým touhám.
Některé komentáře poukazují na to, že tento typ inscenace lze vnímat i jako reduktivní, opět spojující ženský sport s estetickými kódy, jako jsou šaty nebo podpatky. Tyto reakce ukazují, jak citlivé a vášnivě diskutované reprezentace těla, sportu a ženskosti zůstávají.
Isidora (@isidorapjv) svými vystoupeními v podpatcích na tenisovém kurtu v konečném důsledku víc než jen baví: podněcuje diskuse. Její obsah, který zahrnuje témata jako je posílení postavy, marketing zaměřený na pozornost a otázky reprezentace, krystalizuje několik aktuálních problémů týkajících se těla a jeho image.