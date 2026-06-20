Gisele Bündchen vypadá úžasně v sošné bundě s velkolepým designem

Fabienne Ba.
@gisele / Instagram

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen předvádí obzvláště okázalý módní vzhled. Pózuje v sochařské bundě s architektonickým designem, která je ústředním prvkem jejího nejnovějšího focení.

Výrazný nový módní vzhled

Gisele Bündchen, jedna z nejikoničtějších modelek své generace, opět propůjčuje svůj image „ambicióznímu“ módnímu focení. Série fotografií představuje symbolický milník v její dlouhé modelingové kariéře. Umělecký směr focení reinterpretuje myšlenku power dressingu – způsobu oblékání, který prosazuje vlastní autoritu – s rozhodně moderním přístupem, kde se sako na míru stává skutečným designovým objektem.

Sošná bunda z kolekce Michael Kors

Jedním z nejvýraznějších kousků v této sérii je tmavě modré sako z kolekce Michael Kors. Tento design, který se vymyká klasickému saku, posouvá tradiční střih do skutečně sochařského rozměru. Kousek se vyznačuje strukturovanými klopami a především rameny zdobenými architektonickými ozdobami, které splývají dolů po rukávech. Gisele Bündchen nosí sako přímo na kůži, čímž zdůrazňuje střih a striktní linie návrhářky.

Nejvýraznějším prvkem této bundy zůstává zdobení na ramenou, které z ní dělá hybridní kreaci, někde mezi oblečením a sochou. Zaměřením se na takový kus focení nastoluje umělecký směr, který spojuje poctu klasickému krejčovství s rozhodně moderním stylem, v duchu velkých módních kampaní 90. let.

Druhá silueta s trenčkotem od Hodakova

Na dalším snímku ze série se Gisele Bündchen vrací k dalšímu nadčasovému kousku: trenčkotu. Model v tmavě modré barvě je od nově vznikající značky Hodakova. Střih je ve stylu výrazně 90. let, je rozepnutý a odhaluje zástěru staženou širokým černým koženým opaskem a bílé boxerky ze stejné kolekce. Tento téměř monochromatický outfit doplňují špičaté černé kožené lodičky, které ilustrují odlišný, dekonstruovanější pohled na současné krejčovství.

Přirozený a slunečný vzhled krásy

Z hlediska krásy se umělecký styl focení zaměřil na rozhodně přirozený vzhled. Gisele Bündchen měla své zlatavě hnědé vlny shromážděné do elegantního drdolu, který jí zcela rámoval obličej. Její zářivá, zlatavá pleť zdůrazňovala její přirozené pihy. Celkový vzhled, připomínající den na pláži, dokonale vyvažoval architektonický styl outfitů, které měla na sobě.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Gisele Bündchen (@gisele)

Postupný návrat k modelingu

Toto vystoupení značí postupný návrat Gisele Bündchen do popředí módní scény. Brazilská supermodelka v posledních letech skutečně zpomalila svou aktivitu, zejména od února 2025, kdy se znovu stala matkou. Nyní je matkou tří dětí: šestnáctiletého Benjamina, třináctileté Vivian a ročního syna. Tento velmi rušný rodinný život vyvažuje několika pečlivě vybranými vystoupeními ve světě modelingu.

Touto nejnovější módní eventualitou Gisele Bündchen potvrzuje své postavení klíčové osobnosti na mezinárodní scéně. Skulpturální bundou z kolekce Michael Kors se strukturovanými rameny, nově pojatým trenčkotem Hodakova a zářivým vzhledem dokazuje, že její módní aura zůstává nezmenšená.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Pětadvacetiletá Sasha Obama se během výletu se svou matkou rozhodla pro nadčasovou eleganci
Article suivant
Modelka Irina Shayk ve svých 40 letech volí minimalistickou siluetu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Vypadá jako klaun“: Líčení Doja Cat vyvolává smíšené reakce

Americká rapperka Doja Cat nikdy nerada následovala dav a znovu to dokázala. Na nedávném koncertě v Paříži se...

Modelka Irina Shayk ve svých 40 letech volí minimalistickou siluetu

Ruská modelka Irina Shayk se i nadále vyznačuje svým stylem. Na Instagramu sdílela sérii minimalistických fotografií v editoriálním...

Pětadvacetiletá Sasha Obama se během výletu se svou matkou rozhodla pro nadčasovou eleganci

Sasha Obama, nejmladší dcera 44. prezidenta Spojených států Baracka Obamy a Michelle Robinson-Obamové, nedávno oslavila své 25. narozeniny....

Tato bývalá roztleskávačka, která je v osmém měsíci těhotenství, oživuje kultovní choreografii

Osmý měsíc těhotenství jí ale nebrání v tom, aby pořádala pořádnou show. Kelcey Wetterbergová, bývalá roztleskávačka Dallas Cowboys,...

Poté, co tento hráč odešel hrát na mistrovství světa, se nemohl zúčastnit narození své dcery.

Za velkými mezinárodními soutěžemi se odvíjí i osobní život. Jihokorejský brankář Kim Seung-gyu hrál na mistrovství světa ve...

Sofia Vergara se po boku Shakiry rozhodla pro kolumbijské tílko a způsobila senzaci

Kolumbijsko-americká herečka, modelka, producentka a televizní moderátorka Sofia Vergara neváhala ukázat své dědictví. Nedávno po boku své kamarádky...