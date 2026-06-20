Gisele Bündchen vypadá úžasně v sošné bundě s velkolepým designem

Brazilská supermodelka Gisele Bündchen předvádí obzvláště okázalý módní vzhled. Pózuje v sochařské bundě s architektonickým designem, která je ústředním prvkem jejího nejnovějšího focení.
Výrazný nový módní vzhled
Gisele Bündchen, jedna z nejikoničtějších modelek své generace, opět propůjčuje svůj image „ambicióznímu“ módnímu focení. Série fotografií představuje symbolický milník v její dlouhé modelingové kariéře. Umělecký směr focení reinterpretuje myšlenku power dressingu – způsobu oblékání, který prosazuje vlastní autoritu – s rozhodně moderním přístupem, kde se sako na míru stává skutečným designovým objektem.
Sošná bunda z kolekce Michael Kors
Jedním z nejvýraznějších kousků v této sérii je tmavě modré sako z kolekce Michael Kors. Tento design, který se vymyká klasickému saku, posouvá tradiční střih do skutečně sochařského rozměru. Kousek se vyznačuje strukturovanými klopami a především rameny zdobenými architektonickými ozdobami, které splývají dolů po rukávech. Gisele Bündchen nosí sako přímo na kůži, čímž zdůrazňuje střih a striktní linie návrhářky.
Nejvýraznějším prvkem této bundy zůstává zdobení na ramenou, které z ní dělá hybridní kreaci, někde mezi oblečením a sochou. Zaměřením se na takový kus focení nastoluje umělecký směr, který spojuje poctu klasickému krejčovství s rozhodně moderním stylem, v duchu velkých módních kampaní 90. let.
Druhá silueta s trenčkotem od Hodakova
Na dalším snímku ze série se Gisele Bündchen vrací k dalšímu nadčasovému kousku: trenčkotu. Model v tmavě modré barvě je od nově vznikající značky Hodakova. Střih je ve stylu výrazně 90. let, je rozepnutý a odhaluje zástěru staženou širokým černým koženým opaskem a bílé boxerky ze stejné kolekce. Tento téměř monochromatický outfit doplňují špičaté černé kožené lodičky, které ilustrují odlišný, dekonstruovanější pohled na současné krejčovství.
Přirozený a slunečný vzhled krásy
Z hlediska krásy se umělecký styl focení zaměřil na rozhodně přirozený vzhled. Gisele Bündchen měla své zlatavě hnědé vlny shromážděné do elegantního drdolu, který jí zcela rámoval obličej. Její zářivá, zlatavá pleť zdůrazňovala její přirozené pihy. Celkový vzhled, připomínající den na pláži, dokonale vyvažoval architektonický styl outfitů, které měla na sobě.
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Postupný návrat k modelingu
Toto vystoupení značí postupný návrat Gisele Bündchen do popředí módní scény. Brazilská supermodelka v posledních letech skutečně zpomalila svou aktivitu, zejména od února 2025, kdy se znovu stala matkou. Nyní je matkou tří dětí: šestnáctiletého Benjamina, třináctileté Vivian a ročního syna. Tento velmi rušný rodinný život vyvažuje několika pečlivě vybranými vystoupeními ve světě modelingu.
Touto nejnovější módní eventualitou Gisele Bündchen potvrzuje své postavení klíčové osobnosti na mezinárodní scéně. Skulpturální bundou z kolekce Michael Kors se strukturovanými rameny, nově pojatým trenčkotem Hodakova a zářivým vzhledem dokazuje, že její módní aura zůstává nezmenšená.