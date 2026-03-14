Zendaya vzkřísila jedny z nejikoničtějších šatů Carrie Bradshaw a způsobila senzaci.

Fabienne Ba.
Americká herečka, producentka a modelka Zendaya, často v doprovodu svého stylisty Lawa Roacha, ráda oživuje historicky významné módní kousky. Na udílení cen Essence Black Women in Hollywood Awards opět zaujala ve vintage šatech, které se staly ikonickými díky postavě Carrie Bradshaw.

Významné vystoupení na hollywoodské akci

Ceny Essence Black Women in Hollywood Awards, které se každoročně konají v Los Angeles, oslavují úspěchy a přínos černošek ve filmovém a televizním průmyslu. Na letošním ceremoniálu se Zendaya objevila v splývavých bílých minišatech s jediným ramínkem zdobeným velkou trojrozměrnou květinou. Kreace se vyznačovala sochařskými detaily, včetně trojrozměrné květiny na rameni, z níž kaskádovitě splývalo zlaté peří. Vzhled doplnila bílými lodičkami Christian Louboutin a decentními šperky.

Šaty spojené s Carrie Bradshaw

Tyto šaty nejsou fanouškům módy a popkultury žádným nováčkem. Podobnou verzi nosila postava Carrie Bradshaw, kterou hraje Sarah Jessica Parker, ve filmu natočeném podle slavného seriálu o životě čtyř kamarádek v New Yorku. V ikonické úvodní scéně se Carrie Bradshaw objevuje v krátkých šatech zdobených velkou květinou na rameni. Tento outfit se od té doby stal jedním z nejpamátnějších outfitů této postavy. Volbou tohoto kousku Zendaya vrátila do centra pozornosti ikonický moment v módě na plátně.

Kreace inspirovaná vzhledem Whitney Houston

Příběh těchto šatů sahá ještě dále. Původně byl design inspirován šaty, které měla na sobě zpěvačka Whitney Houston během propagačního focení v 80. letech. Šaty, které navrhl Eugene Alexander, byly na ramenou zdobeny zlatými květy ibišku a ztělesňovaly „velkolepou eleganci“ té doby. O několik let později vytvořila kostýmní výtvarnice Patricia Field pro postavu Carrie Bradshaw přepracovanou verzi, šaty zkrátila a jako ústřední prvek ponechala jediný květ.

Zendaya a chuť na vintage

Zendaya a její stylista Law Roach jsou pravidelně chváleni za své vintage outfity na červeném koberci. Duo s oblibou znovu probírá výtvory z archivů velkých módních domů nebo kousky spojené s významnými momenty v historii módy. Tento přístup pomáhá vrátit historické siluety zpět do centra pozornosti a ukazuje, jak určité návrhy mohou překonat desetiletí a přitom zůstat relevantní.

Spojením vintage dědictví a současné interpretace tento výstup opět ilustruje, jak určité výtvory mohou i několik desetiletí po svém prvním objevení inspirovat červené koberce.

