Kim Kardashian prozrazuje svůj oblíbený trik, jak si (téměř) nikdy nenosit podprsenku

Kim Kardashian nedávno odhalila své „tajemství“, jak nosit ultra hluboké topy bez podprsenky, a přitom si zachovat oporu a eleganci. Chytrý malý trik, který by mohl skvěle změnit váš šatník.
Hack, který způsobuje senzaci
Ve videu zveřejněném na Instagramu se Kim Kardashian podělila o to, co nazývá svým „nejoblíbenějším trikem na světě“, jak vytvořit iluze, že nemá podprsenku. Její tajná zbraň? Body Seamless Sculpt Deep Plunge, tvarující body s velmi hlubokým výstřihem. Podle ní tento kousek kombinuje oporu a krytí a zároveň pod oblečením vytváří dojem přirozeně volného poprsí. Toto body, ideální k topům nebo sakům s „odvážnými“ střihy, se vyhýbá viditelným ramínkům nebo kosticím, které by mohly narušit plynulé linie oděvu.
Tělo, o kterém všichni mluví
Kim Kardashian předvádí velmi specifický styl: body od své značky Skims, navržené tak, aby zůstalo neviditelné a zároveň decentně tvarovalo siluetu. Přední část je lehká, aby se zabránilo jakémukoli nepohodlí, zatímco zadní část nabízí několik možností nošení: rovná ramínka jako tílko nebo ramínka na ramínka pro větší oporu. Ve svém videu jej Kim Kardashian nosí pod sakem a vytváří tak hluboký výstřih do V, který sahá hluboko pod linii tradiční podprsenky. Efekt „bez podprsenky“ je okamžitý, elegantní a přirozený.
Jak to Kim nosí denně
Kim se nespokojí jen s jedním použitím: ukazuje, že body lze přizpůsobit různým příležitostem.
- Pod přiléhavým sakem, pro hluboký výstřih, ale dokonale kontrolovatelný.
- Pod velmi hluboce dekoltovaným večerními šaty, kde by sebemenší okraj podprsenky mohl zkazit vzhled.
Zmiňuje však, že některé příležitosti mohou vyžadovat techničtější řešení, jako jsou pásky nebo lepící systémy, ale pro každodenní nošení dává přednost tomuto body pro jeho pohodlí a jednoduchost. Dokonce přiznává, že ho doporučila svým přátelům, kteří oceňují, že mohou nosit velmi odhalující outfity a zároveň si zachovat dokonalou oporu.
Nezbytná součást svátků?
Díky efektu „bez podprsenky“, elegantní siluetě a odvážným výstřihům vyniká toto body jako všestranný a praktický kousek. Ať už ho nosíte samostatně nebo pod sakem, můžete si pohrát i s těmi nejrizikovějšími střihy, aniž byste museli obětovat pohodlí nebo oporu.
Je však důležité si pamatovat klíčovou pravdu: nikdo nepotřebuje dokonale podepřené nebo vytvarované poprsí, aby se cítil krásně a sebejistě. Někteří lidé se rozhodnou podprsenku vůbec nenosit nebo nepoužívat tvarující body, a to je naprosto v pořádku. Každé tělo je krásné svým vlastním způsobem a „dokonalá“ iluze vytvořená některým oblečením je volitelná, nikoli povinná.
Stručně řečeno, body Kim Kardashian Seamless Sculpt Deep Plunge je šikovný trik pro ty, kteří milují dekolt bez potíží. Skutečným ponaučením však je, že móda by se měla přizpůsobovat vám, ne naopak. Ať už se rozhodnete následovat Kimin trik, nebo nechat své poprsí volně dýchat, nejdůležitější je cítit se dobře ve své kůži.