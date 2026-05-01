Tato módní volba zpěvačky Demi Lovato vyvolala vlnu reakcí.

Americká zpěvačka a skladatelka Demi Lovato debutovala jako hlavní hvězda v Madison Square Garden 24. dubna 2026 v rámci svého turné „It's Not That Deep“. Ačkoli se show setkala s všeobecnou chválou, byl to zejména její pódiový vzhled, který vyvolal vlnu reakcí na sociálních sítích.

První hlavní show v Madison Square Garden

24. dubna 2026 debutovala Demi Lovato jako hlavní hvězda ve vyprodané Madison Square Garden v New Yorku v rámci svého turné „It's Not That Deep“. Dvouhodinová tanečně-popová show, postavená na jejím nejnovějším albu, zahrnovala překvapivá vystoupení jejího manžela Jutese a JoJo Levesque a zazněly i coververze jejích největších hitů – od „Heart Attack“ po „Stone Cold“ a „Give Your Heart a Break“. Byla to noc, která zůstane vryta do paměti jejích nejoddanějších fanoušků.

Tyrkysový vzhled, který přitahuje všechny pohledy

Pro toto ikonické rande zvolila Demi Lovato pozoruhodný pódiový look, jehož součástí byl strukturovaný tyrkysový top v kombinaci s krajkovou minisukní s hlubokými rozparky na obou stranách. Bílá štola z umělé kožešiny přehozená přes ramena dodala nádech starohollywoodského dramatu a kontrastovala s klubovou energií zbytku outfitu. Černé kožené kozačky po stehna a retro sluneční brýle dotvořily look, jehož cílem bylo zanechat trvalý dojem – a rozhodně se mu to podařilo.

Demi Lovato sdílela řadu fotografií a videí zachycujících svá vystoupení v Madison Square Garden a některé snímky okamžitě vyvolaly vlnu komentářů – mezi nadšenými fanoušky a méně věrnými pozorovateli ohledně jejího pódiového vzhledu.

Seriál, který plně vychází z estetiky „It's Not That Deep“

Turné je postaveno na industriální, rave stylu s okázalými světly, steadicamem za pódiem a evokativní choreografií – ve stylu připomínajícím éru po albu Brat. Na pódiu Demi Lovato také použila věšák na oblečení, aby newyorskému publiku představila svá různá hudební období, od dob na Disney Channel až po současnost. Tyrkysový vzhled s vysokým rozparkem do této estetiky dokonale zapadá a je zcela v souladu s albem.

Tyrkysový top, vysoký rozparek, bílá umělá kožešina – Demi Lovato v Madison Square Garden rozhodně nehledala decentnost. A výsledek, jak na pódiu, tak na sociálních sítích, byl přesně takový, jaký měla na mysli.

Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
