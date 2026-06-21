„Jsem na jedno ucho hluchá z 60 %“: Nečekané odhalení Olivie Rodrigo

Americká zpěvačka, skladatelka, hudebnice a herečka Olivia Rodrigo překvapila své fanoušky v nedávném rozhovoru. Prozradila, že je na levé ucho hluchá z 60 %, což s humorem zveřejnila u příležitosti vydání svého nového alba.
„Škádlivá otázka“, která probudí skutečnou sebedůvěru
Olivia Rodrigo se o toto odhalení podělila v rádiu KISS FM UK. Byla hostem moderátorů Tylera Westa a Chloe Burrowsové, aby s nimi diskutovali o svém netrpělivě očekávaném třetím albu „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“. Rozhovor , který se zpočátku zaměřoval na její nový hudební projekt, nabral osobnější směr, když se zmínila jedna ze skladeb z alba s názvem „What's Wrong with Me?“.
Právě tato píseň inspirovala humornou otázku od Tylera Westa, jednoho z moderátorů. „Co je s tebou doopravdy?“ zeptal se smíchem zpěváka. Olivia Rodrigo se otázce nevyhnula, ale využila příležitosti k probrání velmi osobního aspektu svého života. „Je se mnou vlastně spousta věcí v nepořádku,“ začala žertem. Než se pustila do odhalení, o kterém vědělo jen málo jejích fanoušků.
„60% hluchota“ v levém uchu
„Ve skutečnosti jsem na levé ucho hluchá z 60 %. Takže kdybyste si sedla na tuhle stranu [ukazuje na levé ucho] a snažila se mi říct tajemství, nerozuměla bych vám,“ vysvětlila moderátorům. A šibalsky dodala: „Takže pokud mi chcete říct tajemství, jděte raději k mému pravému uchu.“ Odhalení, kterého si Chloe Burrowsová, viditelně překvapená, okamžitě všimla: „To je neuvěřitelné, protože jste zpěvačka a pořád nosíte sluchátka. To je šílené!“
Částečná hluchota zjištěna v mateřské škole
Olivia Rodrigo tuto zvláštnost objevila až později v životě. Dozvěděla se ji během testu sluchu v mateřské školce. Zpěvačka se o tomto zjištění zmínila již v prosincovém rozhovoru pro The Hollywood Reporter v roce 2023. „Je to docela neobvyklé. Jsem napůl hluchá na levé ucho. Nevěděla jsem to až do mateřské školky, kdy dělají tyto testy všem dětem. A oni mi řekli: ‚Aha, máš trochu potíže se sluchem,‘“ vyprávěla tehdy. Tento raný objev ji nikdy nezastavil v naplňování jejích uměleckých ambicí.
Anekdota, kterou sdílela se svým kamarádem fotografem
Aby Olivia Rodrigo o této zvláštnosti diskutovala, v roce 2023 se podělila o historku o jedné ze svých blízkých kamarádek. „Jedna z mých kamarádek je úžasná fotografka Petra Collins a má velmi špatný zrak. Takže si vždycky děláme legraci, že dělám hudbu, protože špatně slyším, a ona fotí, protože špatně vidí,“ svěřila se. Tato vtipná poznámka ilustruje, jak se Olivia Rodrigo naučila žít se svou odlišností – a dokonce ji proměnila ve zdroj inspirace.
Téma, kterému se umělci zřídka věnují
Upřímnost Olivie Rodrigo v tomto ohledu je o to pozoruhodnější, že otázka částečné ztráty sluchu zůstává mezi umělci, zejména v hudebním průmyslu, relativně nediskutovaná. Pro zpěvačku, která tráví většinu dne ve studiu, na pódiu nebo se sluchátky na uších, je otevřené mluvení o ztrátě sluchu vzácností. Tím, že se Olivia Rodrigo rozhodla o této problematice veřejně a s takovou upřímností zmínit, pomáhá prolomit ticho kolem reality, která postihuje značný počet lidí na celém světě.
V několika humorných větách Olivia Rodrigo udělala mnohem víc než jen propagaci svého nového alba. Podělila se o část svého života a hovořila o částečné hluchotě, kterou veřejně přiznává. Toto odhalení dokazuje, pokud by bylo potřeba důkazů, že největší hlasy v popu nejsou vždycky takové, jaké byste očekávali – a že je možné proměnit osobní charakteristiku v tvůrčí sílu.