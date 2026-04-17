Nejlepší kamarádka Kylie Jenner oživuje trend crop topů ve vintage verzi.

Léa Michel
@staskaranikolaou / Instagram

Pod kalifornským sluncem se Anastasia Karanikolaou dostává na titulní stránky novin. Tato influencerka a blízká přítelkyně Kylie Jenner nedávno zaujala své sledující outfitem, který klasický crop top povýšil na retro styl.

Vintage vzhled, který vítězí na sociálních sítích

Na Instagramu má Anastasia Karanikolaou na sobě bílý crop top s designem inspirovaným vintage americkou estetikou. Minimalistický top se vyznačuje hravou verzí ikonického loga, která připomíná „rebelskou a uvolněnou“ atmosféru 90. let. V kombinaci s černou sukní a několika decentními doplňky je tento look ódou na stylovou jednoduchost a sebevědomí.

Detaily stylu: minimalismus a asertivita

Pro tento slunečný výlet se mladá žena jednoznačně rozhodla pro přirozený a uhlazený vzhled. Její vlasy, lehce sčesané dozadu, jí jemně rámovaly obličej, zatímco jemné kudrlinky volně splývaly vzadu a dodávaly jí pohyb a nádech uvolněného stylu. Sluneční brýle, které jí na hlavě visely jako čelenka, tento praktický a zároveň moderní vzhled ještě podtrhovaly.

Pokud jde o doplňky, nenechala nic náhodě: stříbrné náramky, které zachycovaly světlo, vrstvené náhrdelníky hrající si s délkami a texturami a výrazné šperky, které celkovému vzhledu dodaly odvážný nádech. Harmonie mezi jednoduchostí a propracovanými detaily vytvořila letní vzhled, elegantní a zároveň nenucený, dokonale hodící se do zářivé denní atmosféry.

Tímto outfitem Anastasia Karanikolaou znovu potvrzuje svou roli módní influencery. Oživením vintage crop topu ztělesňuje tento trend, kde se setkává retro styl s moderním sebevědomím. Její nedávné vystoupení na festivalu Coachella po boku Kylie Jenner jen posílilo její image vycházející ikony nové módní generace.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
V 67 letech se Andie MacDowell vzdala svých ikonických kudrlin ve prospěch „pohodovějšího" účesu.
Sandra Bullock se svým prvním videem velmi výrazně objevila na Instagramu.

V Austrálii jsou Meghan Markle a princ Harry kritizováni za cenu své návštěvy.

Meghan Markle a princ Harry se poprvé od roku 2018 vrátili do Austrálie, ale toto nové „turné“ se...

Sandra Bullock se svým prvním videem velmi výrazně objevila na Instagramu.

Německo-americká herečka, producentka, režisérka a scenáristka Sandra Bullock se právě velkolepě prosadila na sociálních sítích. Pro svůj velký...

V 67 letech se Andie MacDowell vzdala svých ikonických kudrlin ve prospěch „pohodovějšího“ účesu.

Americká herečka a modelka Andie MacDowell a její stříbrné kudrlinky: je to milostný příběh, který Hollywood sleduje po...

„Je děsivá“: Dcera Farrah Abrahamové vyvolala debatu svým gotickým vzhledem

Sophia Abraham, dcera Farrah Abraham, přední osobnosti americké reality show, zveřejnila na Instagramu fotografie ze svého maturitního plesu...

Proměna vlasů Katie Holmes s tímto dlouhým „bronzovým“ bobem způsobila senzaci.

Americká herečka, režisérka a producentka Katie Holmesová se po mnoha letech, kdy se vzdala svých dlouhých tmavě hnědých...

Hailey Bieber vrací do popředí vintage leopardí šaty s flitrovanou verzí.

Je známá svým čistým, minimalistickým stylem, ale Hailey Bieber se zřejmě rozhodla obrátit list. Zakladatelka značky péče o...