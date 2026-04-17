Nejlepší kamarádka Kylie Jenner oživuje trend crop topů ve vintage verzi.

Pod kalifornským sluncem se Anastasia Karanikolaou dostává na titulní stránky novin. Tato influencerka a blízká přítelkyně Kylie Jenner nedávno zaujala své sledující outfitem, který klasický crop top povýšil na retro styl.
Vintage vzhled, který vítězí na sociálních sítích
Na Instagramu má Anastasia Karanikolaou na sobě bílý crop top s designem inspirovaným vintage americkou estetikou. Minimalistický top se vyznačuje hravou verzí ikonického loga, která připomíná „rebelskou a uvolněnou“ atmosféru 90. let. V kombinaci s černou sukní a několika decentními doplňky je tento look ódou na stylovou jednoduchost a sebevědomí.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Detaily stylu: minimalismus a asertivita
Pro tento slunečný výlet se mladá žena jednoznačně rozhodla pro přirozený a uhlazený vzhled. Její vlasy, lehce sčesané dozadu, jí jemně rámovaly obličej, zatímco jemné kudrlinky volně splývaly vzadu a dodávaly jí pohyb a nádech uvolněného stylu. Sluneční brýle, které jí na hlavě visely jako čelenka, tento praktický a zároveň moderní vzhled ještě podtrhovaly.
Pokud jde o doplňky, nenechala nic náhodě: stříbrné náramky, které zachycovaly světlo, vrstvené náhrdelníky hrající si s délkami a texturami a výrazné šperky, které celkovému vzhledu dodaly odvážný nádech. Harmonie mezi jednoduchostí a propracovanými detaily vytvořila letní vzhled, elegantní a zároveň nenucený, dokonale hodící se do zářivé denní atmosféry.
Tímto outfitem Anastasia Karanikolaou znovu potvrzuje svou roli módní influencery. Oživením vintage crop topu ztělesňuje tento trend, kde se setkává retro styl s moderním sebevědomím. Její nedávné vystoupení na festivalu Coachella po boku Kylie Jenner jen posílilo její image vycházející ikony nové módní generace.