V 67 letech se Andie MacDowell vzdala svých ikonických kudrlin ve prospěch „pohodovějšího“ účesu.

Americká herečka a modelka Andie MacDowell a její stříbrné kudrlinky: je to milostný příběh, který Hollywood sleduje po celá desetiletí. Je však zjevné, že si ráda hraje s pravidly – a to není špatná věc.
Pohodlný culík pro newyorský vzhled
V polovině dubna 2026 se Andie MacDowell objevila v pořadu Today Show, aby diskutovala o čtvrté a zároveň poslední sérii seriálu „Cesta domů“, ve kterém hraje matriarchu rodiny zápasící s jezírkem, které umožňuje cestování časem. Pro tuto příležitost vyměnila svůj obvyklý účes za nízký, lehce rozcuchaný culík s několika volnými prameny vlasů rámujícími její obličej. Zbytek jejího vzhledu se řídil stejnou uvolněnou estetikou: bílo-modré pruhované tričko, hnědé semišové kalhoty a béžové sandály.
Není to poprvé, co se herečka odchýlila od svého typického účesu. V březnu 2026 se pro podzimní-zimní přehlídku Giorgia Armaniho v Miláně rozhodla pro strukturovaný drdol inspirovaný stylem pompadour s jemným objemem nahoře a jemnými vlnami po stranách.
Šedivé vlasy, které se staly symbolem svobody
Každou z těchto stylistických variací dělá obzvláště významnou cestu, kterou k nim dospěli. Právě během pandemie Andie MacDowellová přestala barvit vlasy, což byl nápad, který v ní zrodil už dlouho a který její blízcí povzbuzovali: „Moje dcery mi říkaly, že vypadám ‚drsně‘. A to se mi líbilo.“
Její manažeři nebyli přesvědčeni – ale MacDowell si nenechala ujít a volbu považovala za „mocný tah“. Svou filozofii později shrnula v rozhovoru : „Myslím, že je to drsné, když si člověk přizná, kde se v životě nachází, a nebude se bát. Přesně to dělám. Jdu vpřed bez studu a je to dobrý pocit.“
Ikona, která inspiruje daleko za hranicemi Hollywoodu
Její manažeři jí radili, aby neodhalovala své šedivé vlasy, ale Andie MacDowell je ignorovala – a říká, že se nikdy necítila silnější. „Cítila jsem se díky tomu mnohem silnější a pohodlnější. Cítila jsem se díky tomu sama sebou… Nesnažím se být něčím, kým nejsem.“
Poukázala také na „přetrvávající asymetrii“: zatímco herci jako George Clooney jsou oslavováni pro svůj vzhled „stříbrné lišky“, ženy, které přirozeně stárnou, jsou v tomto hereckém průmyslu stále příliš často marginalizovány. „To mě rozzuřuje. Muži měli tolik privilegií: šedivět a být s přibývajícím věkem hezkí.“ Její vliv však sahá daleko za červený koberec.
Ať už nosí volné kudrlinky, milánský drdol nebo newyorský culík, Andie MacDowell i nadále dokazuje, že přijetí svého věku – a užití si s ním – zůstává tou nejosvobozující volbou.