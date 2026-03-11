Zendaya překvapila všechny krátkým sestřihem a minimalistickým vzhledem

Léa Michel
@ernestocasillas/Instagram

Zendaya překvapila všechny ultra-elegantním krátkým střihem a minimalistickým vzhledem, který zaujal všechny pohledy. Během pařížského týdne módy americká herečka, producentka a modelka odhalila elegantní siluetu, čímž potvrdila svůj status nepopiratelné módní ikony.

Ultra elegantní kudrnatý bob

Na pařížském týdnu módy se Zendaya chlubila krátkým, kudrnatým bobem inspirovaným 20. léty a Betty Boop s pěšinkou na straně, která jemně zakrývala jedno oko, čímž vytvářela dramatický a sofistikovaný efekt. Tento strukturovaný střih okamžitě zmodernizoval její tvář a dodal jí nádech retrofuturismu.

Čistá silueta a svatební elegance

Zendaya zvolila asymetrické bílé šaty inspirované svatebním stylem s rolákem, krátkými ohrnutými rukávy, sukní s úzkým výstřihem a černým páskem, který zdůrazňoval její pas. Tento minimalistický outfit, doplněný černými lodičkami se špičatou špičkou, hrál na kontrastech a objemu pro grafický a elegantní vzhled. Její líčení – tenká černá oční linka, zářivě hnědé oční stíny a chladné červené rty – spolu se zlatými a diamantovými šperky dodaly šatům jemný třpyt.

Fanoušci v úžasu

Tento look okamžitě rozpoutal sociální sítě: „Zendaya, královno minimalismu!“ , „Tenhle klobouk je revoluce, vypadáš perfektně,“ zvolali fanoušci a znovu chválili její talent proměnit jednoduchost v silné módní prohlášení.

S tímto krátkým střihem a kontrolovaným minimalismem Zendaya znovu potvrzuje svou roli „vizionářky a trendsetterky“. Toto rafinované „svatební oživení“ dokazuje, že vyniká v přetváření pravidel s nadčasovou a nenucenou elegancí.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Poté, co se jí kvůli jejímu vzhledu posmívali, tato influencerka přináší velmi osobní odpověď.
„Nová Pamela Anderson“: tato modelka se proslaví v obsazení dalšího filmu „Pobřežní hlídka“

