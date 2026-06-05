Shakira rozzářila červený koberec v šatech s pohádkovými detaily

S blížící se jednou z nejočekávanějších událostí roku 2026 se kolumbijská zpěvačka a skladatelka Shakira stala působivou osobností. Předvedla zářivý a symbolický vzhled v šatech zdobených vyšívanými motýly – jako odkaz na to, co sama označuje za „nové znovuzrození“.
Motýlí šaty, manifest znovuzrození
Na fotografii, kterou pořídil kolumbijsko-americký fotograf Ruven Afanador, Shakira odpočívá na lavici čalouněné brokátem. Má na sobě šaty s nařaseným výstřihem, vyrobené z tělového úpletu, který je tak jemný, že dokonale splývá s její pletí. Prolamovaný efekt je zdůrazněn boční rozparkem sahajícím až ke stehnům. Srdcem vzhledu je sprška vícebarevných motýlů roztroušených po celé látce. Ručně vyšívaný hmyz vypadá, jako by vzlétal, a vytváří tak efekt trompe-l'œil.
Vysoce symbolická volba: v mnoha kulturách – a zejména v Latinské Americe – motýl představuje metamorfózu, znovuzrození a osvobození po období útrap. Je proto těžké ho nevnímat jako jemný manifest umělkyně, která se vrací proměněná. Pod šaty Shakira zvolila tělový odstín, který poskytuje potřebné krytí, aniž by ohrozil celkovou iluzi „druhé kůže“. Úplet zůstává po celé délce prolamovaný.
Zářící krása sloužící poselství
Pokud jde o její vlasy a kosmetický vzhled, Shakira zvolila jednoduchost. Její dlouhé medově blond vlasy, sahající až k pasu, byly upraveny do elegantního fénování, které zdůrazňovalo její vícevrstvé melírování balayage. Její líčení se skládalo z matných broskvových rtěnek, světle růžových očních stínů a nádechu zářivě růžové na lícních kostech: decentně sluncem políbený vzhled, dokonale ladil s celkovou estetikou focení.
Minimalistický přístup, který klade do centra pozornosti šaty a jejich motýly. Jako by Shakira chtěla tímto snímkem vyjádřit jemnost letu a sílu někoho, kdo konečně ví, jak vypadá svoboda.
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„Život jde dál“: Shakira o zkouškách, kterým čelila
Fotografie doprovází dlouhý rozhovor, v němž Shakira vzpomíná na uplynulých několik let – pro ni obzvláště náročných. Ve svých 49 letech se zotavila z bolestného období, které v roce 2022 poznamenal konec jejího manželství s fotbalistou Gerardem Piquém, po dvanácti letech společného života a dvou dětech. Nedávno byla také zproštěna obžaloby v případu daňových podvodů, v němž léta čelila španělskému státu.
V tomto rozhovoru se svěřuje, že během těchto zkoušek objevila sílu, o které nevěděla, že ji má. „Během těchto těžkých časů jsem zjistila, jak odolní jsme všichni... Život může být mrcha, ale stojí za to ho žít, protože přátelé jsou tu pro vás,“ shrnuje. A s odzbrojující jasností dodává: „Když se vám zhroutí svět, stále musíte vstát, zaplatit účty, udělat snídani a odvézt děti do školy. Život musí jít dál.“
Výhled do července 2026 a mistrovství světa ve fotbale
Toto vystoupení přichází v perfektní čas. Shakira se skutečně připravuje na vystoupení v rámci nejsledovanější události léta: vůbec prvního poločasového vystoupení během finále mistrovství světa ve fotbale, které je naplánováno na 19. července 2026. Událost, na kterou čekaly stovky milionů diváků po celém světě a která zpěvačku zasvětí do nové mytické etapy její kariéry.
Šestnáct let po Waka Waka - jeho oficiálním hitu pro mistrovství světa ve fotbale 2010 v Jihoafrické republice - se interpret hitu "Hips Don't Lie" vrací ke své fotbalové lásce, a tentokrát na nejprestižnější akci světového sportu.
S těmito šaty s vyšívanými motýly Shakira dělá mnohem víc než jen „pózuje pro módní obálku“. Vysílá vzkaz: vzkaz ženy, která po letech zmatků nyní s klidem přijímá novou kapitolu svého života. A svým fanouškům nabízí vizuální ukázku toho, co se chystá ztělesnit na jednom z nejsledovanějších pódií světa: vzkaz svobodomyslné umělkyně, inspirovanější než kdy dříve.