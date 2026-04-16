Na propagaci filmu „Duna“ Zendaya překvapuje vzhledem s „pískovým efektem“.

Fabienne Ba.
@zendaya / Instagram

Americká herečka Zendaya opět předvedla svůj bezchybný styl při propagaci filmu „Duna: Třetí část“. Na CinemaConu 2026 v Las Vegas se objevila v kostýmu se sukní a sakem s pískovým efektem, který přímo odrážel estetiku filmu.

Zendaya překvapuje siluetou, která dokonale rezonuje s filmem „Duna“.

14. dubna 2026 se Zendaya připojila k francouzsko-americkému herci Timothée Chalametovi, americkému herci Jasonu Momoovi a quebeckému režisérovi Denisi Villeneuveovi na festivalu CinemaCon v Las Vegas, aby uvedli film „Duna: Třetí část“. Několik médií poznamenalo, že herečka zvolila outfit přímo inspirovaný pouštním světem ságy, a to oblek se sukní a sakem, který byl popsán jako „pískový“, což znamená vizuálně blízký struktuře a barvě písku. Tato volba nezůstala bez povšimnutí. Volbou obleku se sukní a sakem, který okamžitě evokuje duny Arrakis, herečka rozšířila obrazotvornost filmu na jeviště.

Ohromující sako se sukní a „pískovým efektem“

Důvod, proč si tento kostým se sukní a sakem získal tolik pozornosti, byl ten, že se méně spoléhal na okázalost a více na evokaci. Zatímco některé propagační outfity se primárně snaží zapůsobit, Zendaya zvolila siluetu, která s filmem interagovala jemnějším způsobem. Látka, barva a celkový efekt jasně odkazovaly na drsnou, minerální krajinu spojenou s filmem „Duna“.

Tento přístup dokonale odráží to, co dělá její styl na červeném koberci tak silným již několik let. Zendaya nenosí jen výrazné oblečení; často vytváří jakýsi oděvní příběh, který je obzvláště patrný během velkých propagačních turné. Několik módních publikací již zdůraznilo její zálibu v tomto typu tematického šatníku.

Zendaya potvrzuje svou zálibu v tematických outfitech

Tento vzhled zapadá do poměrně jasného vzorce. Zendaya je pravidelně uváděna mezi celebritami, které nejlépe ovládají umění „method dressingu“, tedy oblékání propagačních materiálů filmu přímými odkazy na jeho vesmír. V případě filmu „Duna“ se tento kostým se sukní a sakem s pískovým efektem jevil jako téměř přirozené rozšíření příběhu, jelikož poušť zůstává ústředním bodem vizuální identity série.

Americká herečka Zendaya tímto vzhledem opět potvrzuje svou schopnost proměnit jednoduchý propagační vzhled v silný obraz. A u filmu „Duna: Třetí část“ je sdělení křišťálově jasné: ještě před uvedením filmu Zendaya našla perfektní způsob, jak vyjádřit jeho atmosféru.

Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Nicole Kidman se pouští do nečekaného projektu o problémech konce života

Australsko-americká herečka, producentka a režisérka Nicole Kidman překvapila mnohé, když prozradila, že se trénuje na roli, která je...

Herečka Simone Ashley představuje nový způsob plážového oblečení s vintage potiskem

Britská herečka indického původu Simone Ashley dodává plážovému oblečení svěží nádech. S letní siluetou zdůrazněnou vintage potiskem vyzařuje...

Hailey Bieber sází na tyto křiklavé barvy, které se stanou trendy v roce 2026

Americká modelka a podnikatelka Hailey Bieberová na festivalu Coachella 2026 zaujala. Oblečená v krátkých žlutých šatech, které zdobil...

3. série seriálu Euphoria: Herečka Sydney Sweeney oživuje Cassie ve vzhledu, který už teď vyvolává velký rozruch.

Americká herečka Sydney Sweeneyová odhalila nové snímky ke 3. sérii seriálu "Euphoria" a díky vzhledu, který rychle vyvolal...

„Více než 50 000 eur?“: Cena kosmetických operací této influencery šokuje uživatele internetu

Video zveřejněné influencerkou @vulporiaa vyvolalo řadu reakcí poté, co hovořila o nákladech na své kosmetické chirurgické zákroky. Mnoho...

„Není to oblečení do zimy“: Tato americká modelka pózuje ve sněhu a vyvolává reakce

Americká modelka a televizní osobnost Brooks Claire Nader (@brooksnader) nedávno vyvolala spoustu reakcí poté, co zveřejnila fotografie pořízené...