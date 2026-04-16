Na propagaci filmu „Duna“ Zendaya překvapuje vzhledem s „pískovým efektem“.

Americká herečka Zendaya opět předvedla svůj bezchybný styl při propagaci filmu „Duna: Třetí část“. Na CinemaConu 2026 v Las Vegas se objevila v kostýmu se sukní a sakem s pískovým efektem, který přímo odrážel estetiku filmu.
Zendaya překvapuje siluetou, která dokonale rezonuje s filmem „Duna“.
14. dubna 2026 se Zendaya připojila k francouzsko-americkému herci Timothée Chalametovi, americkému herci Jasonu Momoovi a quebeckému režisérovi Denisi Villeneuveovi na festivalu CinemaCon v Las Vegas, aby uvedli film „Duna: Třetí část“. Několik médií poznamenalo, že herečka zvolila outfit přímo inspirovaný pouštním světem ságy, a to oblek se sukní a sakem, který byl popsán jako „pískový“, což znamená vizuálně blízký struktuře a barvě písku. Tato volba nezůstala bez povšimnutí. Volbou obleku se sukní a sakem, který okamžitě evokuje duny Arrakis, herečka rozšířila obrazotvornost filmu na jeviště.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Ohromující sako se sukní a „pískovým efektem“
Důvod, proč si tento kostým se sukní a sakem získal tolik pozornosti, byl ten, že se méně spoléhal na okázalost a více na evokaci. Zatímco některé propagační outfity se primárně snaží zapůsobit, Zendaya zvolila siluetu, která s filmem interagovala jemnějším způsobem. Látka, barva a celkový efekt jasně odkazovaly na drsnou, minerální krajinu spojenou s filmem „Duna“.
Tento přístup dokonale odráží to, co dělá její styl na červeném koberci tak silným již několik let. Zendaya nenosí jen výrazné oblečení; často vytváří jakýsi oděvní příběh, který je obzvláště patrný během velkých propagačních turné. Několik módních publikací již zdůraznilo její zálibu v tomto typu tematického šatníku.
Zendaya potvrzuje svou zálibu v tematických outfitech
Tento vzhled zapadá do poměrně jasného vzorce. Zendaya je pravidelně uváděna mezi celebritami, které nejlépe ovládají umění „method dressingu“, tedy oblékání propagačních materiálů filmu přímými odkazy na jeho vesmír. V případě filmu „Duna“ se tento kostým se sukní a sakem s pískovým efektem jevil jako téměř přirozené rozšíření příběhu, jelikož poušť zůstává ústředním bodem vizuální identity série.
Americká herečka Zendaya tímto vzhledem opět potvrzuje svou schopnost proměnit jednoduchý propagační vzhled v silný obraz. A u filmu „Duna: Třetí část“ je sdělení křišťálově jasné: ještě před uvedením filmu Zendaya našla perfektní způsob, jak vyjádřit jeho atmosféru.