Princezna Kate Middletonová po 31 letech znovu vytvořila ikonický vzhled princezny Diany.

Tyto dva outfity dělí třicet jedna let – a přesto je podobnost nápadná. 25. dubna 2026 se Kate Middleton zúčastnila oslav Dne Anzac v outfitu připomínajícím outfit, který měla Lady Diana na sobě v červenci 1995.
Den Anzac, obřad plný významu
Kate Middletonová zastupovala britskou královskou rodinu na oslavách Dne Anzac, a to jak v Cenotaphu, tak i ve Westminsterském opatství. Každý rok je tento den věnován vzpomínce na australské a novozélandské vojáky, kteří padli v boji, a uctění těch, kteří sloužili – obě země jsou členy Commonwealthu.
Kabát-šaty od Givenchy, téměř identické s těmi od Diany.
Pro tuto příležitost si Kate oblékla na míru vyrobené šaty od Sarah Burton pro Givenchy v tmavě modré barvě s širokými bílými klopami, překříženým výstřihem a strukturovanými rameny. Paralela s Dianou byla okamžitá: v červenci 1995, během návštěvy Německa, kde měla předat nové vlajky pluku Lehké dragounské gardy, měla Diana na sobě tmavě modrý kostým se sukní od Catherine Walker.
Tyto šaty měly téměř identické bílé klopy, bílý pásek a klobouk se širokou krempou. Kate svůj outfit doplnila sladěným kloboukem Jane Taylor, tmavě modrými lodičkami Gianvito Rossi a kabelkou DeMellier London, na kabátě měla připnutou červenou brož s vlčím mákem.
Dianiny šperky pro posílení sdělení
„Šperky jako jazyk příležitosti“
Tato rozhodnutí nezůstala bez povšimnutí odborníků. Nilesh Rakholia, zakladatel módního domu Abelini, řekl pro InStyle: „Při příležitosti, jako je Den Anzac, šperky přestávají být dekorativní a stávají se sdělovacími. Jde o význam, kontinuitu a respekt k danému okamžiku.“ Dodal, že Kate „konzistentně používá šperky k vytvoření pocitu spojení“, ale že „nikdy nepůsobí jako replika. Kousky spojené s Dianou jsou nově zasazeny do kontextu a nošeny způsobem, který odráží její vlastní roli, její vlastní okamžik.“
Pocta, která je součástí kontinua
Není to poprvé, co Kate Middleton vizuálně evokuje vzpomínku na Dianu při pamětních ceremoniích nebo důležitých příležitostech. Přesná oděvní ozvěna 25. dubna tomu však dodává obzvláště silný rozměr. Nejde o napodobení, ale o přenos.
Tmavě modré šaty s kabátem a safírové náušnice: Kate Middleton nepotřebovala slova, aby na oslavách Dne Anzac sdělila své poselství. Třicet jedna let po Dianě toto poselství rezonuje nezmenšeně z generace na generaci.