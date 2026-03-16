„Je téměř k nepoznání“: Emma Stone zaujala ve stříbrných šatech

Léa Michel
Americká herečka a producentka Emma Stone zaujala všechny zraky na červeném koberci Oscarů 2026 ve stříbrných šatech od Louis Vuitton, které mezi fanoušky vyvolaly vlnu obdivu.

Minimalistické a dramatické stříbrné šaty

Emma Stone, nominovaná na cenu za nejlepší herečku za roli ve filmu „Bugonia“, zvolila minimalismus v dlouhých, stříbrnobílých šatech s jemným třpytem. Silueta evokovala eleganci ve stylu Jane Austenové díky krátkým, rozšířeným rukávům, doplněným hlubokým výstřihem do V a dramaticky prohnutými zády, které celkový vzhled modernizovaly. Tato kreace Louis Vuitton kombinovala čisté linie s výraznými střihy a zdůrazňovala nadčasovou eleganci prezentovanou v třpytivém prostředí.

Metamorfóza, která vyvolává senzaci

Na sociálních sítích fanoušci jen chválí: „Je téměř k nepoznání!“ , „Proměněná!“ , „Zářivá tvář“ : tyto komentáře zvýrazňují zvláštní lesk, jako by stříbrné šaty odhalily novou Emmu Stone, překypující světlem a sebevědomím. Tento minimalistický vzhled skutečně obzvláště zdůraznil její rysy a oslnivý úsměv.

Tyto stříbrné šaty znamenaly zlom ve stylu Emmy Stone, kterou fanoušci chválili za její „oslnivou proměnu“ a zářivou pleť, jež rozzářila červený koberec. Je to vzhled, který bude připomínán jako jeden z nejkrásnějších na Oscarech v roce 2026.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
