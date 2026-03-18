Na pláži si tento bývalý sportovec při restartu seriálu oblékl vzhled „Pobřežní hlídky“.

Na pláži bývalá americká gymnastka Livvy Dunneová v červenobílém oblečení s úsměvem na tváři naznačila restart seriálu „Pobřežní hlídka“ outfitem inspirovaným seriálem.

První pohled na restart "Pobřežní hlídky"

16. března 2026 sdílela Livvy Dunne, bývalá gymnastka a influencerka z LSU, na Instagramu první fotografii zachycující její roli v restartu seriálu „Pobřežní hlídka“. Leží na písku, drží scénář z natáčení v ruce, má na sobě červené punčocháče a bílé tílko a na tváři se široce usmívá. Popisek „Nejsem plavčíčka, ale v televizi ji hraji“ potvrzuje její roli Grace, nadšené nové posily, jak ji popsal Deadline .

Mladé a rozmanité obsazení

Livvy Dunne se připojuje:

  • Kanadský herec Stephen Amell (Hobie Buchannon)
  • Americká modelka Brook Nader
  • Americký herec Noah Beck,
  • Kanadská herečka, modelka a producentka Shay Mitchell
  • Americká herečka, modelka a zpěvačka Jessica Belkinová
  • Americká herečka Hassie Harrison
  • Americký herec Thaddeus LaGrone

David Chokachi si zopakoval roli Codyho Madisona z původního seriálu (1989-1999). Restart, jehož vysílání je naplánováno na Fox v letech 2026-2027, slibuje „adrenalinem poháněné záchrany, komplikované vztahy a hrdinství na pláži“ s novou generací.

Pocta odkazu "Pobřežní hlídky"

Původní seriál s americkým hercem a zpěvákem Davidem Hasselhoffem a kanadsko-americkou herečkou a modelkou Pamelou Anderson zůstává kultovní klasikou. I když nebyly potvrzeny žádné cameo role, Livvy Dunne dokonale ztělesňuje „mladistvou“ energii slibovanou tímto obnoveným seriálem, který modernizuje recepturu a zároveň respektuje jeho plážovou a akční DNA.

Stručně řečeno, Livvy Dunne s jistotou spouští restart "Pobřežní hlídky" a proměňuje svou minulost gymnastky v hollywoodský odrazový můstek. Pod kalifornským sluncem se již píše nová kapitola.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Těhotná herečka v zelených šatech po boku Margot Robbie přitahuje pozornost.

