Na pláži si tento bývalý sportovec při restartu seriálu oblékl vzhled „Pobřežní hlídky“.

Na pláži bývalá americká gymnastka Livvy Dunneová v červenobílém oblečení s úsměvem na tváři naznačila restart seriálu „Pobřežní hlídka“ outfitem inspirovaným seriálem.
První pohled na restart "Pobřežní hlídky"
16. března 2026 sdílela Livvy Dunne, bývalá gymnastka a influencerka z LSU, na Instagramu první fotografii zachycující její roli v restartu seriálu „Pobřežní hlídka“. Leží na písku, drží scénář z natáčení v ruce, má na sobě červené punčocháče a bílé tílko a na tváři se široce usmívá. Popisek „Nejsem plavčíčka, ale v televizi ji hraji“ potvrzuje její roli Grace, nadšené nové posily, jak ji popsal Deadline .
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Mladé a rozmanité obsazení
Livvy Dunne se připojuje:
- Kanadský herec Stephen Amell (Hobie Buchannon)
- Americká modelka Brook Nader
- Americký herec Noah Beck,
- Kanadská herečka, modelka a producentka Shay Mitchell
- Americká herečka, modelka a zpěvačka Jessica Belkinová
- Americká herečka Hassie Harrison
- Americký herec Thaddeus LaGrone
David Chokachi si zopakoval roli Codyho Madisona z původního seriálu (1989-1999). Restart, jehož vysílání je naplánováno na Fox v letech 2026-2027, slibuje „adrenalinem poháněné záchrany, komplikované vztahy a hrdinství na pláži“ s novou generací.
Pocta odkazu "Pobřežní hlídky"
Původní seriál s americkým hercem a zpěvákem Davidem Hasselhoffem a kanadsko-americkou herečkou a modelkou Pamelou Anderson zůstává kultovní klasikou. I když nebyly potvrzeny žádné cameo role, Livvy Dunne dokonale ztělesňuje „mladistvou“ energii slibovanou tímto obnoveným seriálem, který modernizuje recepturu a zároveň respektuje jeho plážovou a akční DNA.
Stručně řečeno, Livvy Dunne s jistotou spouští restart "Pobřežní hlídky" a proměňuje svou minulost gymnastky v hollywoodský odrazový můstek. Pod kalifornským sluncem se již píše nová kapitola.