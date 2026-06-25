V šatech zdobených peřím se Nina Dobrev vrací ke svatebnímu trendu

Léa Michel
@nina / Instagram

Bulharsko-kanadská herečka a modelka Nina Dobrev způsobila senzaci na červeném koberci filmového festivalu v Taormině v Itálii. V úchvatné kreaci zdobené peřím a krystaly se vrátila k trendu „svatebních šatů“ – inspirovanému svatebními šaty. Její vzhled rozhodně nezůstal bez povšimnutí.

Šaty zdobené peřím

Pro tuto příležitost si Nina Dobrev oblékla korzetové šaty bez ramínek, které na míru ušila značka One/Of by Patricia Voto. Přiléhavý živůtek zdobil žakárový květinový motiv, který kombinoval jemné zelené stonky a barevné květiny v odstínech modré, růžové a žluté. V polovině stehen látka ustupovala lehkému tylu, pokrytému růžovými střapci z peří, které vlaly při každém pohybu. Šaty zdobily aplikace z peří a třpytivé krystaly, které siluetě dodávaly dramatický nádech.

Nová interpretace svatebního trendu

Zatímco šaty z dálky evokovaly decentní eleganci svatebních šatů, zblízka skrývaly mnoho překvapení. Daleko od obvyklého minimalismu bílých šatů se Nina Dobrev rozhodla pro teatrální a texturovanou verzi, kde peří a kamínky zpochybňovaly zavedené normy. Byl to způsob, jak znovuobjevit „svatební“ trend, tak populární na červeném koberci, a vnést do něj nádech odvahy a rozmarnosti.

Pečlivě vybrané doplňky

Aby Nina Dobrev tento výrazný kousek doplnila, zvolila stříbrné páskové sandály s duhovým efektem, který odrážel třpyt krystalů na jejích šatech. Vzhled doplnila diamantovými náušnicemi a lehkým líčením v růžových tónech. Později téhož dne, na fotocallu, Nina Dobrev zvolila druhý, minimalističtější outfit: perleťově šedé pláštěnkové šaty přehozené přes ramena, v kombinaci s bílými sandály.

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Na filmovém festivalu v Taormině za svůj krátký film

Tato účast se shodovala s významným okamžikem pro herečku. Nina Dobrev byla v Taormině, aby uvedla svůj krátký film „General Admission“, který sama produkovala a v němž hraje hlavní roli. Na červeném koberci pózovala po boku svých kolegů a potvrdila tak své postavení herečky, která se cítí stejně dobře před kamerou i pod světly reflektorů.

V těchto šatech zdobených peřím se Nina Dobrev na festivalu v Taormině objevila jako jedna z nejvýraznějších. Ukázka stylu, která by měla inspirovat nejednu nastávající nevěstu hledající originalitu.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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