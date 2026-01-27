Search here...

„Velkolepý“: Tato hvězda ohromuje uživatele internetu na pláži

Fabienne Ba.
@coileray/Instagram

Americká rapperka Coi Leray, která se pyšní 10 miliony měsíčních poslechů na Spotify a nominací na cenu BET Award, způsobila v polovině ledna senzaci zveřejněním série fotografií pořízených na pláži. Seděla na lehátku, usmívala se a byla uvolněná a jednoduše k nim napsala popisek: „Matka, album, relaxace.“ Tři slova, která dokonale vystihují tento okamžik na průsečíku mateřství, hudební kariéry a času pro sebe.

Série fotografií oslavujících sebevědomou pauzu

Na těchto zářivých fotografiích se Coi Leray objevuje v koupelně a užívá si slunce v minimalistickém prostředí. Tento příspěvek není jen vizuální návrat, ale představuje jakýsi přechod: přechod umělkyně, která prosazuje svou svobodu, svou roli matky a svou uměleckou identitu mimo ateliér.

Estetická volba – přirozená, minimalistická, zaměřená na pohodu – kontrastuje s formulovanějšími kódy, které jsou v hip-hopu často spojovány s ženskými postavami. Evokuje okamžik opětovného soustředění, znovunabytého klidu, mimo pódium, ale stále ve spojení s publikem.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Coi Leray 🆑 (@coileray)

Po jeho příspěvku následovala vlna obdivu.

Během několika hodin příspěvek překročil milion lajků a vygeneroval přes 5 000 komentářů. Zprávy oslavovaly její sílu, návrat a autenticitu: „Záříš“, „Skutečná inspirace“, „Mami a umělkyně, máš všechno.“ Někteří lidé si všimli její fyzické proměny nebo zmínili možnou operaci, ale tyto hlasy zůstaly v záplavě pozitivních reakcí marginální. Toto vřelé přijetí potvrzuje silné pouto, které Coi Leray udržuje se svou komunitou, která vždy pozorně sleduje její veřejná vystoupení i její osobnější okamžiky.

Dobře rozjetá hudební kariéra

Coi Leray, dcera rappera Benzina, si od roku 2018 vybudovala jméno řadou pozoruhodných spoluprací, mimo jiné s Frenchem Montanou, Davidem Guettou a Anne-Marie. Její energický styl, směs rapu, popu a R&B, jí umožnil vybojovat si v hudebním průmyslu jedinečné místo. A přestože její osobní příspěvky přitahují pozornost na sociálních sítích, jen posilují již nastolenou trajektorii. Její image, zdaleka ne statická, se s ní vyvíjí: je svobodnější a asertivnější.

Nová generace umělců s obnovenými kodexemi

Coi Leray ztělesňuje generaci umělkyň, které odmítají zjednodušující nálepky. Mateřství, kariéra, estetika, online prezentace: vše koexistuje bez rozporu. Tím, že prezentuje svůj každodenní život z klidné perspektivy, se účastní dynamiky, kde se vnímání těla, viditelnost a úspěch již vzájemně nevylučují, ale spíše se vzájemně posilují.

Coi Leray, daleka od diktátu nebo vnucovaných projekcí, tak překresluje kontury toho, čím může být rapperka v roce 2026: mnohostrannou, svobodnou a plně ovládající svůj image.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
V Paříži Demi Moore způsobila senzaci v sošném overalu

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V Paříži Demi Moore způsobila senzaci v sošném overalu

Pařížský týden haute couture módy opět splnil svůj slib o podívané a odvážné atmosféře. Mezi nejvýznamnějšími hosty uchvátila...

Amber Heard prolomila mlčení o kyberšikaně, kterou zažívá

Americká herečka a producentka Amber Heardová znovu prolomila mlčení v dokumentu „Silenced“, v němž osvětlila ničivé psychologické důsledky...

Angelina Jolie se chystá odjet ze Spojených států do Evropy a vysvětluje proč.

Angelina Jolie se chystá opustit Spojené státy a usadit se v Evropě, poháněna „hlubokou touhou po změně tempa,...

„Být ženou znamená být souzena podle vzhledu“: Michelle Obama odsuzuje dvojí metr

Michelle Obama důrazně odsuzuje přetrvávající dvojí metr, kterému čelí ženy, které jsou posuzovány především podle svého vzhledu, nikoli...

Ve svých 38 letech si tato modelka dovoluje nosit krátký look i ve sněhu.

Britská modelka a podnikatelka Rosie Huntington-Whiteleyová pózovala během dovolené v rakouských Alpách v bílém oblečení pod krémovým kabátem...

Oblečená v leopardím vzoru, postava této zpěvačky způsobuje senzaci

Thajská hvězda Lisa (jihokorejská dívčí K-popová skupina Blackpink), která je momentálně na svém turné „Deadline“ v Tokiu, sdílela...

© 2025 The Body Optimist