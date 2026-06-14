V pastelovém vzhledu Charli D'Amelio zaujme retro siluetou.

Julia P.
@charlidamelio / Instagram

Americká tvůrkyně obsahu Charli D'Amelio je dnes mnohem víc než jen senzací na TikToku. S miliony sledujících na svých platformách sociálních médií nedávno pózovala pro nový módní editoriál a snímky zveřejnila na svém instagramovém účtu. Focení se vyznačovalo pastelovým lookem s výrazně retro nádechem, který navrhla její stylistka Carlee Barrow, a sklidilo záplavu obdivných komentářů.

Pastelově zelený top s puntíky

Na fotografii, která vzbudila rozruch, má Charli D'Amelio na sobě světle zelenou, přiléhavou braletku. Detailem, který dělá tento kousek pozoruhodným, je výstřih ve tvaru srdce, zdůrazněný jemným vyšívaným volánem. Látka posetá drobnými černými puntíky dodává celkovému vzhledu okamžitě nostalgický nádech.

Volba pastelové zelené není bezvýznamná. Tento odstín ladí s „sorbetovými“ tóny, které jsou tak populární na molech jaro/léto 2026, a je v souladu s jemnými a zářivými paletami, které této sezóně dominují. Je to elegantní barva, která dokonale odpovídá image mladé ženy s osobitým stylem.

Kalhoty s vysokým pasem pro retro siluetu

Jako doplněk k topu nosí Charli D'Amelio sladěné kalhoty s vysokým pasem stažené širokým černým páskem. Soubor vytváří siluetu přímo inspirovanou pin-upkami 50. let – kdy puntíky, pastelové barvy a střihy s vysokým pasem tvořily jednu z nejikoničtějších kombinací této éry. Viditelný pas mezi horní a spodní částí dodává šatům nádech modernity. Je to chytré módní prohlášení, které reinterpretuje vintage styl, aniž by se uchylovalo k pouhému kostýmu.

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Zlaté šperky a retro make-up

Pokud jde o doplňky, Charli D'Amelio zvolila soudržnost. Zlatý náhrdelník, sladěný přívěsek, zlatý prsten a stříbrný náramek decentně dotvořily vzhled. Její líčení se řídilo stejným tématem: precizní oční linky, jemně růžová tvářenka a především sytě červené rty – charakteristický rys ikonických stylových fotografií minulých desetiletí. Její účes s pěšinkou uprostřed a splývavými vlasy přes ramena retro vzhled dotvářel.

Tímto pastelovým, pin-up stylem inspirovaným lookem nám Charli D'Amelio připomíná, že se etablovala jako jedna z nejsledovanějších osobností své generace. A nepřekvapivě potvrzuje, že nostalgie zůstává jedním z nejsilnějších hřišť módy.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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