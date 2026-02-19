Po svém vystoupení čelí tato zpěvačka online útokům za „hanobení nadváhy“.

Bývalá ikonická členka americké dívčí skupiny Fifth Harmony, Lauren Jauregui, čelí po svém vystoupení na karnevalu v Riu vlně nenávisti na internetu. Zpěvačka, známá pro svou energickou pódiovou přítomnost a aktivismus zaměřený na pozitivní přístup k tělu, se setkává s toxickou misogynií smíchanou s kritikou své postavy, což z oslavy dělá diskriminační kontroverzi.
Silný a znepokojivý výkon
Během karnevalu v Riu Lauren Jauregui rozzářila pódium přiléhavým oblečením a odvážnou choreografií, čímž ze svého těla udělala nástroj pro naprosté sebevyjádření. Tato umělecká svoboda se bohužel na sociálních sítích rychle proměnila v noční můru: „Nemůžete ji poznat“, „Je obrovská!“ Tyto útoky připomínají zostuzování svého těla, kterému trpěli umělci jako kanadsko-portugalská zpěvačka a skladatelka Nelly Furtado.
Tyto komentáře se netýkají jen její váhy nebo postavy: útočí na ni jako na osobu, její talent, její právo na prostor. Je to koktejl fatfobie a sexismu, který normalizuje slovní napadání žen, které se neřídí standardy ultraštíhlých postav propagovanými Ozempic nebo současnými módními trendy.
@souzaya29 Ale video, které natáčelo show! Ela na minha frente! Meu amor todinho. @Lauren Jauregui #laurenjauregui #lauren #fifthharmony #popline #riodejaneiro ♬ som originál - souzaya29
Popření stále netolerantní společnosti
V kontextu, kde se zdálo, že pozitivní přístup k tělu získává na síle, tyto reakce zdůrazňují křehkost pokroku. Gabrielle Deydierová, autorka knihy „On achève bien les grosses“ (Dobrě skoncujeme s tlustými ženami), vysvětluje: viditelnost nenormativních těl roste, ale nenávist přetrvává, zvláště když se žena s nadváhou odváží sebevědomě vystupovat. Lauren, bisexuální aktivistka, se stala terčem těchto intersekcionálních útoků. Naštěstí se formuje protiofenzíva: fanoušci a uživatelé internetu ji zuřivě brání, nazývají ji „královnou“ a odsuzují tyto „misogynní absurdity“.
Umělec, který se odmítá nechat umlčet
Lauren Jauregui se svým chraplavým, zralým hlasem, který objevila v X Factoru, vždy proměňovala nepřízeň osudu v sílu – od Fifth Harmony až po svou společensky uvědomělou sólovou kariéru. Tváří v tvář této bouři ztělesňuje odpor: její tělo není vadou, ale prohlášením. Tato kritika ji zdaleka nezlomila, ale naopak podtrhuje naléhavou potřebu debaty o fatfobii, která je v hudebním průmyslu i mimo něj stále daleko od vymýcení.
Případ Lauren Jauregui nakonec odhaluje propast mezi inkluzivní rétorikou a drsnou realitou sociálních médií. Kdy se dočkáme scény, kde budou umělci posuzováni podle svého umění, nikoli podle své váhy? Její odvaha tváří v tvář intersekcionální fatfobii je inspirativní: právě obsazením prostoru bez kompromisů se dosahuje změny.