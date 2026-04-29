Popová hvězda Zara Larsson si oblékla mini kraťasy a způsobila senzaci.

Letošního jara 2026 si Zara Larsson zvolila ultrakrátké kraťasy jako svůj poznávací kousek. Švédská popová hvězda neustále nosí ultrakrátké outfity mezi světovým turné, módními kampaněmi a výlety s přáteli – a internet o tom šušká.
„Týden dívčích výletů“: fotografie, které zapalují sociální média
V rámci akce „Girls Trip Week“ sdílela Zara Larsson sérii vizuálně poutavých fotografií, které propojují estetiku Y2K se současným streetwearem. Nejdiskutovanější look: tmavé džínové mikrokraťasy s černým krajkovým lemem v kombinaci s nebesky modrým topem s květinovými potisky a křišťálovými přívěsky. Objemné blond vlny, pudrově růžová rtěnka a precizní oční linka dotvářely záměrně odvážnou a sebevědomou siluetu.
Neonový pás, který krade show
V druhém outfitu ze stejné série Zara Larsson postavila svůj outfit na ultra krátkých mikro kraťasech nošených nízko na bocích, téměř zcela zakrytých neonovým páskem zdobeným krystaly, které zachycovaly veškeré světlo. Duhový top s pastelovými detaily a silné rukavice bez prstů dotvořily hravý a záměrně přehnaný outfit. Výsledkem byl odvážný, maximalistický vzhled ve stylu Y2K, někde mezi nostalgií po roce 2000 a nespoutanou modernitou.
The New York Times a archivy Miu Miu
Trend mikrošortek se neomezuje pouze na dovolenou Zary Larsson. Na titulní straně New York Times koncem dubna 2026 se zpěvačka objevila v otevřené archivní bundě Dsquared2 jaro/léto 2005 – záměrně rozepnuté – v kombinaci s archivní mikrosukní Miu Miu z počátku 21. století v zářivě oranžové barvě s nařasenými okraji a tyrkysovými punčocháči. Mistrovská třída v míchání epoch, ani kostýmovaná, ani demonstrační.
Cosmopolitan a kampaň Desigual
Není to poprvé v roce 2026, co se Zara Larsson rozhodla pro ultrakrátké kousky. Pro obálku Cosmopolitan Netherlands měla na sobě černý šněrovací top v kombinaci s bledě růžovými mikrošortkami a výraznými stříbrnými kotníkovými botami s téměř sci-fi estetikou. O několik dní dříve se v kampani Desigual proslavila roztřepenými džínovými mikrošortkami s fialovým, tyrkysovým a růžovým vzorem cákance barvy, které doplnila zlatými sponkami do vlasů ve tvaru hvězdice.
Vycházející hvězda
Souběžně s touto módní ofenzivou Zara Larsson oznámila vydání alba Midnight Sun: Girls Trip, remixů svého pátého alba Midnight Sun, na kterém spolupracuje pečlivě vybraná skupina spolupracovníků. Díky svému světovému turné, obálkám časopisů a kampaním pro Desigual se tato osmadvacetiletá švédská popová hvězda v roce 2026 etablovala jako jedna z nejkonzistentnějších a nejviditelnějších osobností mezinárodní popové scény – a to včetně mini kraťasů.
Zara Larsson nevynalezla mikrošortky – proměnila je ve stylový prvek. Kombinací s kousky z archivů nejmodernějších módních domů a spontánními plážovými looky dokazuje, že tento oděv může být jak módní volbou, tak osobním podpisem. A zatím to funguje.