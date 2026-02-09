Search here...

Gwyneth Paltrow v 53 letech pózuje přirozeně v sauně

Anaëlle G.
@gwynethpaltrow/Instagram

Daleko od červeného koberce a pečlivě vymyšlených outfitů se Gwyneth Paltrow rozhodla ukázat takovou, jaká skutečně je: přirozená a klidná. Americká herečka se nedávno na Instagramu podělila o vzácný okamžik intimity a odhalila wellness rituály, které si léta vážila.

Wellness sezení zaměřené na jednoduchost

Na fotografii herečka vypadá uvolněně a užívá si uklidňující teplo své sauny s červeným světlem. Bez umělých prvků a make-upu z ní vyzařuje nakažlivý klid. Tato wellness mezihra je součástí toho, co popisuje jako svou „must-have“: soubor cvičeb, ke kterým se pravidelně vrací, aby se načerpala energie. Gwyneth Paltrow tento okamžik doprovodila dalšími snímky ze svého každodenního života zaměřenými na zdraví a relaxaci: relaxační koupel, výlet s přáteli do Ojai a některé z jejích oblíbených wellness doplňků. Jednoduchá, ale upřímná gesta, která odrážejí její filozofii: starat se o sebe zevnitř i zvenku.

Gwyneth Paltrow, mezi červenými koberci a chvílemi klidu

Od uvedení své značky Goop si Gwyneth Paltrow stanovila za své krédo snahu o rovnováhu. Její meditační rutiny, vědomý výběr jídla a detoxikační přestávky pomohly utvářet image klidné ženy, která je v souladu s jejím věkem a tělem. Gwyneth, která byla nedávno spatřena na udílení cen BAFTA Tea Party v Los Angeles, dokázala, že elegance, sebevědomí a přirozenost se dají spojit – ať už na červeném koberci, nebo ve chvíli osobního klidu.

Gwyneth Paltrow nám tímto příspěvkem připomíná, že blahobyt není jen o vzhledu. Spočívá v první řadě v naslouchání sobě samému, respektování plynutí času a přítomnosti v daném okamžiku. Tím, že se ukazuje bez přetvářky, vyzývá své fanoušky, aby přehodnotili svůj vztah k image a dokonalosti. Zářící poselství, které odráží samotnou herečku: krása, když je autentická, nikdy nevybledne.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
