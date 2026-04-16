Nicole Kidman se pouští do nečekaného projektu o problémech konce života

Fabienne Ba.
Screen du film « Babygirl »

Australsko-americká herečka, producentka a režisérka Nicole Kidman překvapila mnohé, když prozradila, že se trénuje na roli, která je daleko od natáčení filmů. Chce se naučit, jak podporovat lidi na konci jejich života, což je projekt, který přímo spojuje se smrtí své matky v roce 2024.

Nicole Kidman se obrací k velmi osobnímu projektu.

Nicole Kidmanová během projevu na Univerzitě v San Franciscu prozradila , že se připravuje na to, aby se stala dulou na konci života, neboli společnicí na konci života. O tomto prohlášení, které učinila během veřejné diskuse konané na akademické půdě, informovalo několik amerických médií.

Tato volba představuje nečekaný zlom v kariéře herečky. Nicole Kidmanová, držitelka ocenění za své filmové a televizní role, vysvětlila, že toto rozhodnutí bylo také součástí její osobní cesty. Podle zpráv z jejího projevu prezentovala toto školení jako způsob, jak si rozšířit chápání péče, útěchy a přítomnosti s lidmi na konci jejich života.

Závazek zrozený z osobní zkušenosti

Nicole Kidman spojila tento projekt se smrtí své matky Janelle Ann Kidman v září 2024. Herečka tehdy po zjištění o smrti své matky opustila filmový festival v Benátkách, kde právě získala cenu za film „Babygirl“.

Podle tiskových zpráv vysvětlila, že toto období zdůraznilo velmi skutečnou obtíž: navzdory přítomnosti a dobré vůli její rodiny nebylo vždy možné být s ní neustále. Toto zjištění ji vedlo k vyhledání vnější podpory, která by jí mohla poskytnout klidnou, nestrannou a uklidňující přítomnost v posledních chvílích života.

Vzácné veřejné prohlášení k citlivému tématu

Téma si získalo ještě větší pozornost, protože Nicole Kidman hovořila o velmi osobním závazku, zcela odlišném od tradičnějších oznámení o kariéře. Anglosaský tisk zdůraznil nečekanou povahu tohoto odhalení, ale také jeho hluboce lidský rozměr v kontextu, kdy profese související s péčí o pacienty na konci života získávají na viditelnosti.

Toto prohlášení přichází také v době, kdy herečka otevřeněji hovoří o smutku za svými rodiči. Její otec, Anthony Kidman, zemřel v roce 2014 a ona opakovaně vzdala hold rozhodujícímu vlivu svých rodičů na její život a kariéru.

Oznámením, že se vzdělává v péči o pacienty na konci života, Nicole Kidman odhaluje nečekaný aspekt svého života. Tento projekt, zrozený z osobní ztráty, zdůrazňuje diskrétní, ale zároveň silný přístup zaměřený na pohodlí a péči o druhé.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Na propagaci filmu „Duna“ Zendaya překvapuje vzhledem s „pískovým efektem“.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

