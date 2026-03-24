Drew Barrymore se v 51 letech odhalila o svých zkušenostech se seznamovacími aplikacemi.

Americká herečka, producentka, autorka, režisérka, televizní moderátorka a podnikatelka Drew Barrymore se s humorem rozpovídala o svých zkušenostech se seznamovacími aplikacemi a odhalila anekdotu během svého televizního pořadu.
Nečekaná, ale konstruktivní reakce
Během nedávné epizody pořadu The Drew Barrymore Show herečka vyprávěla, jak se ptala diváků na jejich názor na její životopis na Tinderu. Upřesnila, že nehledá manželství ani děti – už je matkou dvou dcer, Olive a Frankie, a třikrát vdaná – a věří, že osvobozuje muže od „nízkého tlaku“. Jeden z diváků pak zvedl ruku: „Promiňte, to mě opravdu odpuzuje. Působím kvůli tomu uzavřeně, strnule a já bych utekla!“
Drew Barrymore, naprosto zaskočená, zvolala: „Ale já je jen chtěla osvobodit!“ Následující den aktualizovala svůj životopis a uznala hodnotu zpětné vazby „z pohledu heterosexuálního muže“, který je daleko od svého obvyklého okruhu gay přátel. „Miluji jeho upřímnost,“ dodala a zdůraznila, že tato syrová zpětná vazba jí pomohla efektivněji komunikovat.
Poučení: méně je více
Drew Barrymore z toho vyvozuje jednoduché ponaučení: „Na seznamovací aplikaci je nejlepší říkat co nejméně. Přílišnou přímočarostí nebo přílišnou vágností nikdy nic nezískáte – to raději vynechte.“ Tato filozofie odráží její uvolněný přístup k randění v 51 letech, po minulých manželstvích a neúspěchech, jako je pronásledování nebo strach z nebezpečí na prvním rande.
Stručně řečeno, Drew Barrymore proměňuje kritiku v pozitivní ponaučení a dokazuje, že v 51 letech přistupuje k randění s lehkostí a sebepodceňováním. Její autenticita je inspirativní: odvaha požádat o zpětnou vazbu a přizpůsobit se bez zášti zůstává klíčem k naplňujícímu milostnému životu.