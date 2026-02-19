„Skvělé“, „Zpátky do roku 2011“: Šaty Margot Robbie přitahují pozornost

Na nedávné akci pořádané Vogue Australia způsobila australská herečka a producentka Margot Robbie senzaci svým vzhledem, který přímo evokoval léta 21. století. Módní volba byla na sociálních sítích oslavována jako skutečný „návrat do roku 2011“.
Jasná narážka na rok 2000
Margot Robbie, zvyklá na stylistické proměny na červeném koberci, se tentokrát rozhodla pro radikálně odlišnou estetiku od svých nedávných vystoupení. Herečka, která byla pozvána na akci pořádanou Vogue Australia, si vybrala šaty od Alexandra McQueena, které navrhl současný kreativní ředitel módního domu Seán McGirr.
Kousek s gotickým motivem bílých lebek se vrací k jednomu z nejznámějších symbolů britské značky. Tato volba není náhodná: motiv lebky je nedílnou součástí DNA Alexandra McQueena od počátku prvního desetiletí 21. století. Reakce na sociálních sítích byly rychlé. Od „báječné“ až po „zpět do roku 2011“ mnoho uživatelů chválilo toto oživení glam-rockové estetiky s nádechem grunge, kterou generace Z nyní znovuobjevuje pod názvem „indie sleaze“.
Vzor lebky, podpis Alexandra McQueena
Abychom pochopili dopad tohoto vzhledu, musíme se vrátit k historii motivu. Lebku, kterou na začátku roku 2000 představil britský návrhář Lee Alexander McQueen, zakladatel módního domu Alexander McQueen, rychle stala jeho symbolem. V roce 2003, během jarní a letní kolekce s názvem „Irere“, inspirované myšlenkou ztroskotání lodi, debutoval šátek zdobený lebkou.
Rychle se stal kultovním doplňkem, který si osvojily četné mezinárodní celebrity. Tento jednoduchý hedvábný čtverec se stal módním fenoménem, nošen kolem krku, uvázaný v pase nebo připevněný k kabelce. Obraz Kate Moss spojený se světem Alexandra McQueena do značné míry přispěl k ukotvení této estetiky v kolektivní představivosti. V roce 2004 se britská modelka během retrospektivní přehlídky „Black“ objevila ve splývavých šatech zdobených bílými kostlivci, ztělesňující rebelskou eleganci, která se od té doby stala ikonickou. Tato spolupráce zanechala trvalou stopu v historii módy počátku 21. století.
Estetika sleaze indie je zpět
V posledních několika sezónách se zájem o módu v prvním desetiletí prvního desetiletí 21. století opět zvýšil. Po minimalismu 90. let a šílenství kolem roku 2000 se nyní vrací éra indie sleaze. Tento trend, popularizovaný na konci prvního desetiletí 21. století a začátkem prvního desetiletí 21. století, kombinuje rockové odkazy, odvážné siluety a klamně nonšalantní přístup.
Volbou šatů s takto symbolicky nabitým motivem se Margot Robbie připojuje k tomuto nostalgickému trendu. Její vzhled zdaleka nejde o pouhé retro cvičení, ale ilustruje, jak se archivy velkých módních domů znovu objevují v podání jejich současných uměleckých ředitelů. Seán McGirr, jmenovaný v prosinci 2023 vedoucím uměleckého vedení značky Alexander McQueen, tak zahajuje novou interpretaci dědictví značky. Návrat motivu lebky odráží tuto touhu znovu se spojit se zakládajícími kódy a zároveň je přizpůsobit současnému cítění.
Dobře zvládnutá módní strategie
Margot Robbie není žádným nováčkem v tom, aby se stylově projevila. Australská herečka, pravidelně chválená za své módní volby, ví, jak střídat klasické siluety a odvážnější outfity. Tento vzhled ilustruje propracovanou strategii: přivlastnit si silný odkaz a zároveň jej přizpůsobit současným trendům. Úspěch motivu lebky na začátku roku 2000 spočíval v jeho schopnosti stírat hranice mezi luxusem a undergroundovou estetikou.
Dnes, v kontextu, kde móda cení archivů a reinterpretace minulých kódů, tento symbol rezonuje obzvláště silně. Oživením tohoto dědictví Margot Robbie nejen nostalgicky kývne hlavou. Zapojuje se do širší diskuse o cyklické povaze trendů a o tom, jak současné ikony znovu aktivují emblematické kulturní značky.
Když se nostalgie stane kreativní pákou
„Návrat do roku 2011“, na který odkazují někteří online komentátoři, odráží širší fenomén: fascinaci nedávným obdobím, které je již vnímáno jako vintage. Období 21. století a začátek 21. století, dlouho zesměšňované pro své excesy, je nyní přehodnoceno s novou perspektivou. Tím, že Margot Robbie vrací do centra pozornosti ikonický motiv Alexandra McQueena, nám připomíná, že móda funguje v cyklech.
Co se včera zdálo zastaralé, se dnes může stát opět žádoucím, nosí ho nová generace nebo vlivné osobnosti, které mu dokážou vdechnout druhý život. Těmito šaty herečka potvrzuje své postavení módní ikony vnímavé ke kulturním odkazům. Jedna věc je jistá: tato odkaz na éru sleaze indie nenechala nikoho lhostejným.
Výběrem kreace Alexandra McQueena s ikonickým motivem z prvního desetiletí 21. století Margot Robbie úspěšně zkombinovala poctu a modernitu. Její účast v australském Vogue ilustruje sílu archivů v současné módě, která spojuje nostalgii a současnou reinterpretaci. Je to další důkaz toho, že některé charakteristické rysy si i po desetiletích zachovávají svůj plný dopad.