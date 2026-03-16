Demi Moore v 63 letech způsobuje senzaci svým „gotickým vzhledem“

Americká herečka, producentka a režisérka Demi Moore zaujala červený koberec Oscarů 2026 gotickým lookem od Gucci, který okamžitě rozpoutal pozornost na sociálních sítích.
Smaragdové šaty s tmavými akcenty
Na udílení Oscarů v roce 2026 dorazila Demi Moore do divadla Dolby Theatre v dlouhých, smaragdově zelených šatech celých pokrytých peřím, s kovovými detaily a přechodovými odstíny zelené a černé. Živůtek, připomínající duhově třpytící se páví náprsník, splýval do impozantní černé, péřové vlečky, která siluetě dodávala téměř mytické kouzlo, něco mezi noční sovou a temnou pohádkovou hrdinkou.
„Umělecké dílo“ koncipované jako umělecké dílo
Peří padající kaskádovitě kolem jejího trupu definuje její ramena, zatímco přiléhavý střih zdůrazňuje její siluetu bez nutnosti nadměrných doplňků. Kontrast mezi duhově zeleným a černým peřím posiluje tuto elegantní, teatrální a dokonale kontrolovanou gotickou auru.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Diskrétní doplňky, díky kterým šaty mluví samy za sebe
Co se týče šperků, Demi Moore zvolila relativně decentní kousky od Boucheronu, které doplňovaly šaty: diamantové náramky a smaragdový prsten, které odrážely tón šatů, aniž by ho přehlušovaly. Její dlouhé, rovné hnědé vlasy s pěšinkou uprostřed decentně rámovaly její obličej a vyvažovaly bujnost šatů. Tento minimalistický přístup k vlasům a šperkům umožnil, aby „gotický vzhled“ zůstal elegantní, aniž by unikal kostýmům.
Ačkoli letos nebyla nominována, ale prezentovala se jako moderátorka, Demi Moore dokázala, že i přes 60 let je jednou z nejodvážnějších postav na červeném koberci Oscarů. Její vystoupení ve smaragdových šatech a černém peří vyniká jako jeden z nejpamátnějších módních momentů Oscarů v roce 2026.