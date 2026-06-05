Meghan Markle v centru debaty o ochraně dětí na sociálních sítích

Meghan Markle se ocitá v centru kontroverze, která prolíná veřejný život se soukromým životem. Poté, co v Ženevě přednesla projev o nebezpečí sociálních médií pro děti, byla vévodkyně ze Sussexu obviněna z „rozporu“ za sdílení fotografií svých vlastních dětí online.
Projev o nebezpečích digitálních technologií
17. května 2026 promluvila Meghan Markle v Ženevě na slavnostním otevření „Památníku ztracené obrazovky“, památníku na počest přibližně padesáti dětí, které zemřely v důsledku újmy související s digitálními technologiemi. Bývalá herečka ze seriálu „Suits“ na okraji Světového zdravotnického shromáždění po boku generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO) popsala dopad online platforem na mladé lidi jako problém veřejného zdraví. Odsoudila digitální prostory „navržené k upoutání pozornosti za každou cenu“ a vyzvala k lepší ochraně.
Kontroverze ohledně jeho vlastních publikací
Krátce před tímto projevem vévodkyně zveřejnila na Instagramu fotografie jednoho ze svých dětí. To vedlo některé k obvinění z nekonzistentnosti. Královský expert Tom Sykes, který byl přítomen v Ženevě, označil tento krok za „nesouvisející“ a považoval za rozporuplné odsuzovat online vystavení dětí a zároveň sdílet své vlastní fotografie. Někteří uživatelé internetu tuto kritiku zopakovali, zatímco jiní naopak vévodkyni obhajovali.
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Obrana jeho doprovodu
V reakci na kontroverzi zasáhl mluvčí Meghan Markle. V rozhovoru pro časopis Newsweek zopakoval, že podle něj „existuje rozdíl mezi sdílením okamžiků vlastního života a vystavováním vlastních dětí veřejnému dohledu“. Lidé z blízkého okolí vévodkyně zdůraznili, že „vévodkyně ve svých příspěvcích systematicky skrývá tváře svých dětí“ . Toto opatření zdaleka není „rozporuplné“, ale „ve skutečnosti ilustruje poselství sdělené v Ženevě“ : rodiče mohou sdílet rodinné okamžiky a zároveň chránit identitu, soukromí a digitální stopu svých dětí.
Debata s rozdělenými názory
Toto objasnění diskusi neukončilo. Pro její kritiky vyvolává otázky už jen samotný akt inscenování fotografií jejích dětí, a to i bez ukázání jejich tváří. Pro její příznivce naopak existuje „jasný rozdíl mezi rodinnou fotografií s maskovanými tvářemi a mechanismy platforem, které odsuzuje“.
Kromě případu Meghan Markle tato kontroverze vyvolává otázku, která přesahuje sféru celebrit: do jaké míry mohou rodiče sdílet životy svých dětí online? Vévodkyně ze Sussexu se, navzdory své vůli, ocitá v centru stále relevantnější společenské debaty, a to jak mezi aktivistickými prohlášeními, tak i osobními rozhodnutími.