Jessica Alba zvolila pro promoci své dcery elegantní vzhled

Byl to zvláštní den, který chtěla Jessica Alba oslavit stylově. Americká herečka a podnikatelka sdílela na Instagramu sérii fotografií a videí k promoci své nejstarší dcery Honor. Pro tento rodinný okamžik zvolila elegantní vzhled.
Strukturovaný černý korzetový top
Ústředním prvkem jejího outfitu byl černý saténový korzetový top. Design se vyznačuje vertikálními kosticemi, které vytvářejí čistou linii a zdůrazňují pas, než se lehce rozšiří do decentního peplu. Přední část zdobí jemné šněrování, zajištěné tenkými látkovými páskami, které dodává tomuto jinak velmi minimalistickému oděvu nádech vintage couture.
Kontrast s volnými kalhotami
Aby Jessica Alba tento přiléhavý kousek vyvážila, zvolila černé kalhoty s širokými nohavicemi, splývavým střihem a vysokým pasem, které elegantně splývají. Tento kontrast mezi strukturovaným horním dílem a uvolněnějšími spodními díly dodává celkovému vzhledu moderní a elegantní nádech. Herečka svůj outfit doplnila decentními šperky a uhlazenými vlasy s pěšinkou uprostřed, což jí dodávalo uhlazený a sofistikovaný vzhled.
Důležitý rodinný okamžik
Kromě stylu tento příspěvek znamenal i symbolický milník. Jessica Alba oslavovala promoci své dcery Honor, obklopena rodinou a přáteli. Herečka popsala událost jako okamžik „uzavření kruhu“ plný emocí. Honor, narozená v roce 2008, je nejstarší ze tří dětí Jessicy Alby a pravidelně se dělí o záběry ze svého rodinného života.
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Umělec s mnoha talenty
Jessica Alba, známá svými rolemi ve filmech jako „Sin City“, „Honey“ a sága „Fantastická čtyřka“, má talent daleko za hranicemi filmového plátna. Vede také The Honest Company, značku domácí a osobní péče, kterou založila a která z ní udělala úspěšnou podnikatelku. Tuto všestrannost doplňuje její trvale proslulá módní prezentace.
Jessica Alba vytvořila rafinovaný vzhled, který se dokonale hodí k tak významnému dni, a to mezi strukturovaným korzetovým topem a splývavými kalhotami. Elegantní oslavou úspěchu své dcery nám připomněla, že i rodinná událost může být příležitostí k stylové prezentaci.