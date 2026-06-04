Jessica Alba zvolila pro promoci své dcery elegantní vzhled

Julia P.
@jessicaalba / Instagram

Byl to zvláštní den, který chtěla Jessica Alba oslavit stylově. Americká herečka a podnikatelka sdílela na Instagramu sérii fotografií a videí k promoci své nejstarší dcery Honor. Pro tento rodinný okamžik zvolila elegantní vzhled.

Strukturovaný černý korzetový top

Ústředním prvkem jejího outfitu byl černý saténový korzetový top. Design se vyznačuje vertikálními kosticemi, které vytvářejí čistou linii a zdůrazňují pas, než se lehce rozšiří do decentního peplu. Přední část zdobí jemné šněrování, zajištěné tenkými látkovými páskami, které dodává tomuto jinak velmi minimalistickému oděvu nádech vintage couture.

Kontrast s volnými kalhotami

Aby Jessica Alba tento přiléhavý kousek vyvážila, zvolila černé kalhoty s širokými nohavicemi, splývavým střihem a vysokým pasem, které elegantně splývají. Tento kontrast mezi strukturovaným horním dílem a uvolněnějšími spodními díly dodává celkovému vzhledu moderní a elegantní nádech. Herečka svůj outfit doplnila decentními šperky a uhlazenými vlasy s pěšinkou uprostřed, což jí dodávalo uhlazený a sofistikovaný vzhled.

Důležitý rodinný okamžik

Kromě stylu tento příspěvek znamenal i symbolický milník. Jessica Alba oslavovala promoci své dcery Honor, obklopena rodinou a přáteli. Herečka popsala událost jako okamžik „uzavření kruhu“ plný emocí. Honor, narozená v roce 2008, je nejstarší ze tří dětí Jessicy Alby a pravidelně se dělí o záběry ze svého rodinného života.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Jessica Alba (@jessicaalba)

Umělec s mnoha talenty

Jessica Alba, známá svými rolemi ve filmech jako „Sin City“, „Honey“ a sága „Fantastická čtyřka“, má talent daleko za hranicemi filmového plátna. Vede také The Honest Company, značku domácí a osobní péče, kterou založila a která z ní udělala úspěšnou podnikatelku. Tuto všestrannost doplňuje její trvale proslulá módní prezentace.

Jessica Alba vytvořila rafinovaný vzhled, který se dokonale hodí k tak významnému dni, a to mezi strukturovaným korzetovým topem a splývavými kalhotami. Elegantní oslavou úspěchu své dcery nám připomněla, že i rodinná událost může být příležitostí k stylové prezentaci.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Poté, co se objevilo video s jejím tancem, herečka Ester Expósito odsoudila misogynní soudy.
Article suivant
Tato transgender herečka potvrzuje, že dobře zvolené černé šaty mohou udělat trvalý dojem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato transgender herečka potvrzuje, že dobře zvolené černé šaty mohou udělat trvalý dojem.

Na losangeleské premiéře filmu „Najdi si přátele“ zvolila americká herečka Zion Moreno jednoduchý, ale nápadně efektní outfit. Ukázka...

Poté, co se objevilo video s jejím tancem, herečka Ester Expósito odsoudila misogynní soudy.

Španělská herečka Ester Expósito, která se po koncertě stala terčem vlny kritiky, se rozhodla reagovat. Místo aby se...

Shakira se pozoruhodně objevila v sošných oranžových šatech

Kolumbijská zpěvačka a skladatelka Shakira zvolila výraznou barevnou kombinaci, aby dala najevo svůj osobitý styl. Na uvedení na...

„Vždy charismatická“: Madison Beer dělá senzaci v bílých korzetových šatech

Americká zpěvačka, modelka a herečka Madison Beer si užívá významný milník ve své kariéře. Právě dokončila první část...

Kylie Jenner si v růžovém užívá slunečný útěk do Karibiku.

Americká hvězda reality show, podnikatelka a influencerka Kylie Jenner zahájila léto stylově. Dopřála si slunečný útěk na ostrovy...

Salma Hayek ve svých 59 letech vrací do popředí pozornosti kalhoty, které se netěší všeobecně obdivovanému páru.

Na tenisovém turnaji Roland Garros se mexicko-americká a libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek objevila v módním...