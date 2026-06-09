Seriál „Euphoria“: Alexa Demie vysvětluje, proč se v jedné scéně cítila hluboce nepříjemně

Léa Michel
Extrait de la série « Euphoria »

Alexa Demie se pomalu vynořuje z mlhy slávy. Americká herečka a modelka, která hraje Maddy Perez ve filmu "Euphoria" (HBO), právě poskytla vzácnou zprávu o svých letech na natáčení. A zejména o jedné scéně, která na ni i po letech stále těžce doléhá.

Strach ze ztráty své role, spíše než tlak od kohokoli.

Přiznání je jednoduché. Alexa Demie, která byla v době natáčení seriálu – poprvé vysílána v roce 2019 – velmi mladá, vypráví, jak opakovaně souhlasila s natáčením scén bez oblečení ze strachu, že bude nahrazena. „Myslela jsem si, že když těm scénám řeknu ne, roli nedostanu, ne proto, že by mi to někdo řekl. Ale proto, že jsem byla tak mladá a nevěděla jsem to,“ svěřila se v rozhovoru pro The Hollywood Reporter . Tato nuance ilustruje, jak nevyslovený může být tlak ve filmovém průmyslu – dědictví filmové kultury, o kterém nyní mnoho hereček mluví.

Jedna scéna ji obzvlášť šokovala

Ze scén, které Alexa Demie zmiňuje, jedna obzvláště vyniká: sekvence, kde její postava podvádí Natea, kterého hraje Jacob Elordi. „Neříkám, že nemám ráda sex, a myslím, že se dá krásně ztvárnit. Také vím, že seriál zobrazuje životy dospívajících dívek. Ale jakmile jsem to udělala, uvědomila jsem si: ‚Dobře, nelíbí se mi, jaký pocit ve mně to vyvolává.‘“ Toto tvrzení zní pravdivě na několika úrovních. Alexa Demie zdaleka nemluví o principiálním odmítnutí, ale spíše o fyzickém, intimním pocitu – o nepohodlí, které plně nepředpokládala, když souhlasila s natáčením scény.

Tým, který naslouchal, precedent, který se neopakoval

Dobrá zpráva: Komentáře Alexy Demie po natáčení byly vyslyšeny. „Poté jsem něco řekla a všichni byli velmi empatičtí,“ vysvětluje. V důsledku toho už nikdy nebyla požádána, aby tento typ scény natočila. Tento učebnicový případ odráží nedávné změny na filmových placech. Od hnutí #MeToo se koordinátoři intimity postupně stali garanty informovaného souhlasu herců a hereček – relativně nová role, ale nyní téměř standardní v seriálech HBO, jako je „Euphoria“.

Širší kontroverze kolem seriálu

Výpověď Alexy Demieové přichází v určitém kontextu. Několik „odvážných“ scén z poslední série se stalo předmětem mnoha diskusí, zejména ty, které se týkají Sydney Sweeneyové, která hraje Cassie. Herečka se již v roce 2023 veřejně zastala tvůrce seriálu Sama Levinsona: „Pokud nám něco nevadilo, všichni jsme se ozvali. (...) Je těžké vidět někoho, jak je veřejnost a média úplně vláčí do bahna, když tam ve skutečnosti nikdo není. My ano.“ Nedávno skončený seriál „Euphoria“ po třech sériích zanechává významné kulturní dědictví – ale také otevřenou debatu o tom, jak mladé herečky prožívají natáčení nejexplicitnějších scén.

Prostřednictvím této výpovědi Alexa Demie nabízí vzácný pohled do zákulisí života některých z nejvýznamnějších hollywoodských hereček. Zároveň slouží jako připomínka zásadní pravdy: na place není svoboda říct ne nikdy tak jednoduchá, jak se zdá, zvláště pro ty, kteří s natáčením teprve začínají. Její nyní veřejně známá výpověď slouží jako výzva – pro produkční společnosti, aby pozorněji naslouchaly, a pro mladé herečky, aby se lépe chránily.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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