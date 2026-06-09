Herečka Sharon Stone vypráví o neshodách, které znamenaly konec jejího manželství.

Julia P.
@sharonstone / Instagram

Sharon Stone souhlasila s otevřeným promluvením o jednom z nejbolestivějších okamžiků svého života. V americkém podcastu „ The Person Who Believed In Me “, který uvádí David Begnaud, americká herečka a filmová producentka odhalila, proč skončilo její druhé manželství.

Diagnóza, která všechno změní

Všechno to začalo na začátku roku 2000. V té době Sharon Stone zjistila, že má několik nádorů. Jeden z nich byl obzvláště alarmující. „Byl větší než celá levá strana hrudníku,“ svěřila se. Lékař přišel k ní domů, aby jí vysvětlil další kroky: doporučil urgentní bilaterální mastektomii.

„Když dosáhnou takové velikosti, obvykle víme, ještě před operací, že je to rakovina,“ vysvětlil jí. Sharon Stone však hluboko uvnitř věděla, že rakovina není. „Řekla jsem mu: ‚Nemám rakovinu.‘ A on odpověděl: ‚O tom nemůžete rozhodnout.‘ A já řekla: ‚Ano, můžu. Já rozhoduji.‘“ Intuice, která se později ukázala jako správná.

Rozhodnutí o provedení bilaterální mastektomie

Navzdory svému přesvědčení se herečka z filmu „Základní instinkt“ rozhodla operaci podstoupit. „Protože si nedělám legraci,“ vysvětlila jednoduše. Rozhodnutí vedené spíše rozvahou než strachem – a rozhodnutí, kterému by lékaři tleskali: „Kdybych měla více pacientek jako ona, měli bychom dnes naživu více žen,“ svěřila se jí chirurgyně. Jeden hlas však chyběl: hlas jejího tehdejšího manžela. A právě tam se všechno změnilo.

Reakce, která signalizovala konec

„Můj manžel řekl: ‚To je absurdní.‘ A vstal a odešel z místnosti,“ vypráví. Když se Sharon Stone zeptali na důvod jeho hněvu, odpověděla jednoznačně: její manžel zuřil, ne kvůli pomyšlení, že by mohla být nemocná, ale kvůli pomyšlení, že je ochotna nechat si odstranit prsní implantáty. „Já rozhoduji, ne on,“ odsekla. Škoda však byla napáchána. „To byl konec manželství. Bylo po všem. Byl se mnou hotový. (...) Myslel si, že dělám příliš mnoho rozhodnutí sama,“ shrnuje.

Manželství mezi lety 1998 a 2004 a detail odhalený později

Ačkoli Sharon Stone nejmenovala dotyčnou osobu, kontext umožňuje snadno identifikovat jejího bývalého manžela: je to Phil Bronstein, americký novinář, za kterého se provdala v roce 1998, než se pár oficiálně rozešel v roce 2004. Pokud jde o nádory, ty se nakonec ukážou jako nezhoubné – herečka proto nebude potřebovat bilaterální mastektomii.

V roce 2021 však odhalila další bolestivou epizodu související se stejným zákrokem: její tehdejší chirurg jí údajně bez jejího souhlasu implantoval větší prsní protézy, než bylo dohodnuto. Tato série událostí vypovídá mnoho o tom, co ženy mohou zažít ve vztahu k vlastnímu tělu.

Prostřednictvím tohoto svědectví Sharon Stone odhaluje to, co pro mnohé zůstává tabu: obtíže, s nimiž se některé ženy potýkají, aby jejich lékařská rozhodnutí respektovala jejich okolí. Zároveň nám připomíná, že žádné rozhodnutí tak osobní povahy by nikdy nemělo být předmětem úsudku nikoho, ani někoho blízkého.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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