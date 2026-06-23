„V jejím věku je to odvážné“: Vera Wang v 76 letech oživuje svět outfitem, který způsobuje rozruch

Léa Michel
@verawang / Instagram

Čínsko-americká módní návrhářka Vera Wang nemá v úmyslu se přizpůsobovat konvencím. Nedávno způsobila senzaci na slavnostním předávání cen Fragrance Foundation Awards v New Yorku. Její vzhled okamžitě rozdělil uživatele internetu a vyvolal jak obdiv, tak komentáře ohledně jejího věku.

Outfit od Very Wang

Pro tuto příležitost si návrhářka – nepřekvapivě – oblékla kousek od své vlastní značky. Její outfit sestával z černého crop topu v kombinaci s nízkou sukní s výstřihy v pase, to vše doplněné dlouhými pastelově modrými operními rukavicemi. Vera Wang, věrná svému stylu, doplnila outfit svými typickými nadměrnými slunečními brýlemi, doplňkem, který se stal jejím poznávacím znamením a který nosí jako skutečný nástroj pro osobní vyjádření.

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Smíšené reakce

Tento vzhled se setkal se smíšenými reakcemi. V komentářích někteří uživatelé internetu označili outfit za „odvážný na její věk“, zatímco mnoho dalších chválilo „její odvahu a svobodu“. Někteří ji dokonce přirovnali k Audrey Hepburn a chválili „její nadčasovou eleganci“.

Tato debata odhaluje stále přetrvávající názor na to, jak by se ženy měly oblékat s přibývajícím věkem. Pamatujme si: tělo a vzhled žen – stejně jako tělo a vzhled všech ostatních – by neměly být předmětem souzení. Každý se může oblékat, jak se mu zlíbí, bez ohledu na věk, typ postavy nebo vzhled.

Ikona, která boří konvence spojené s věkem

Tváří v tvář tomuto typu reakcí si Vera Wang vždy zastávala jasný postoj: pro ni je věk jen číslo. Návrhářka již prohlásila, že doufá, že svým vystupováním „pomůže ženám cítit se pohodlněji a sebejistěji“. Pro ni existuje „mnoho definic toho, čím žena může být“.

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Designér více než kdy jindy v centru pozornosti

Tato účast je součástí úspěšné série Very Wang. V posledních měsících se na červeném koberci objevila na mnoha významných akcích, od Met Gala až po různé newyorské galavečery. Pokaždé potvrzuje své výjimečné postavení ve světě módy, kde upřednostňuje sebevyjádření před očekáváními souvisejícími s věkem.

Tím, že Vera Wang opět zpochybňuje konvence, dokazuje, že se nestará o očekávání související s věkem. Ať už s jejími volbami souhlasíte nebo ne, čínsko-americká návrhářka nám s eleganci připomíná, že styl nemá datum splatnosti.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
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