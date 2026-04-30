Americká zpěvačka Lizzo oslavila narozeniny v „odvážných“ černých šatech

Fabienne Ba.
Lizzo se ke svým 38. narozeninám nenechala odradit. 27. dubna 2026 zpěvačka oslavila narozeniny v hotelu Chateau Marmont v Los Angeles v průsvitných černých šatech – a využila příležitosti k oznámení novinky, která způsobila ještě větší rozruch než její outfit.

Výročí spojené s důležitým oznámením

Pár hodin před svou narozeninovou oslavou Lizzo sdílela na Instagramu fotografii své upravené ruky s miniaturní verzí sebe sama, a oznámila tak vydání svého třetího studiového alba „Bitch“, které je naplánováno na 5. června 2026. „VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM! Na oslavu vám představujem - SVÉ NOVÉ ALBUM 5. ČERVNA!“ napsala k fotografii popisek. Způsob, jak proměnit její vlastní narozeniny v hudební událost.

Černé šaty, které všechno pojaly

Na večer v hotelu Chateau Marmont měla Lizzo na sobě dlouhé černé šaty s úzkými ramínky, se dvěma výřezy v bocích a průsvitnými síťovanými panely po stranách nohavic, které vytvářely viditelný efekt kůže po celé délce sukně. Šaty, přiléhavé k její postavě, zdůrazňovaly její křivky a zároveň si hrály s kontrasty mezi neprůhledností a průhledností. Vzhled, který byl zároveň okouzlující i elegantní.

Příslušenství, které zesiluje účinek

Aby Lizzo vzhled doplnila, měla na sobě černé lakované jehlové podpatky se špičatou špičkou, obdélníkové sluneční brýle a několik náramků. Hnědá kožešinová štóla přehozená kolem paží vytvářela jemný, dramatický kontrast. Její účes – dlouhé zlatavě blond vlny – a matná růžová rtěnka s dramatickými řasami dotvářely pečlivě naplánovaný vzhled.

Velmi aktivní jaro 2026

Tyto narozeniny završily pro Lizzo obzvlášť rušné jaro. Během prvního víkendu festivalu Coachella, 10. dubna, se překvapivě objevila na pódiu Sahara po boku amerického rappera Sexyy Reda, kde hrála na flétnu a tančila na obří panence Labubu, přičemž měla na sobě černé body s vystřiženým výstřihem. Mezi festivalem Coachella, oznámením jejího alba a touto nezapomenutelnou narozeninovou oslavou se Lizzo zřejmě rozhodla, že rok 2026 bude jejím rokem.

Oznámení o novém albu, průsvitné černé šaty, večer v hotelu Chateau Marmont se svým milým - Lizzo oslavila své 38. narozeniny tak, jak oslavuje všechno: s brilantností, bez zábran a s hudbou.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
