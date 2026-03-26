„Necítím se krásná“: Drew Barrymore hovoří o změnách spojených s perimenopauzou

Léa Michel
@drewbarrymore / Instagram

Americká herečka, producentka, autorka, režisérka, televizní moderátorka a podnikatelka Drew Barrymore se nedávno upřímně podělila o perimenopauzu, přirozené fázi předcházející menopauze, která je často poznamenána významnými hormonálními změnami. Během jedné epizody své talk show vysvětlila, že prochází „obdobím fyzických a emocionálních otřesů“.

Upřímný popis období, o kterém se stále jen zřídka mluví.

Drew Barrymore přiznává, že s touto hormonální změnou pociťuje změny nálad a fyzické nepohodlí. Říká : „Necítím se krásně, moje hormony si se mnou hrají legraci, nic mi nedává smysl, jsem podrážděná, mám nafouklé břicho a jsem emocionálně nestabilní,“ a zmiňuje zejména pocit nadýmání a dezorientace tváří v tvář těmto změnám.

Perimenopauza je fáze, během které tělo postupně začíná přechod k menopauze, která označuje konec reprodukčního cyklu. Toto období může být doprovázeno různými příznaky, jako jsou hormonální výkyvy, zvýšená únava nebo emoční změny.

Prohlášení, které pomáhá otevřít diskusi

Drew Barrymore se k těmto tématům vždy vyjadřovala transparentně a doufala, že podpoří otevřenější diskusi o zdraví žen. Vysvětluje, že sdílení jejích zkušeností pomáhá normalizovat tato často přehlížená a zřídka diskutovaná témata.

Poukazuje na to, že tyto změny mohou být překvapivé, zvláště když se menstruační cyklus po několika měsících nečekaně změní. Tyto změny jsou součástí přirozených procesů těla, i když někdy mohou být znepokojivé. Tím, že Drew Barrymore otevřeně mluví o svých zkušenostech, pomáhá zviditelnit realitu, která je v médiích stále nedostatečně zastoupena.

Lepší pochopení tělesných transformací

Veřejné prohlášení Drew Barrymore odráží rostoucí touhu zvýšit povědomí o problémech perimenopauzy. Stále více veřejně známých osobností sdílí své zkušenosti, aby podpořily lepší pochopení této životní fáze.

Tím, že Drew Barrymore vyjadřuje své pocity slovy, přispívá k širší diskusi o pohodě a přijetí změn souvisejících s věkem. Její příběh nám připomíná, že tyto proměny ovlivňují mnoho žen a že je nezbytné o nich mluvit svobodně, bez tabu a odsuzování.

Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
„Kráska“: V dešti tato bývalá Miss Universe předvádí svou postavu na pláži
Article suivant
Zendaya překvapuje intenzivním make-upem a velmi teatrálními šaty

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

