Alix Earle, oblečená v pruhovaném plážovém outfitu, se věnuje vintage klasice.

Americká influencerka Alix Earle je jednou z nejsledovanějších postav své generace na Instagramu. A jeden z jejích instagramových příspěvků, zveřejněný ze sluncem zalité jachty, opět potvrdil její bezchybný smysl pro styl. Má na sobě zelenobíle pruhované dvoudílné šaty: přímý odkaz na estetiku klasických evropských svátků z minulých desetiletí.
Zelenobíle pruhovaný dvoudílný top
Na nejdiskutovanější fotografii na karuselu se Alix Earle objevuje v dvoudílných plavkách se svislými zelenobílými pruhy. Přiléhavý trojúhelníkový top zdůrazňuje jednoduchost – málo detailů, málo ozdob, jen precizní střih. Volba barev není bezvýznamná. Použitá zelená, někde mezi mandlovou a mátovou, okamžitě evokuje odstíny italských plážových chatrčí – pro některé kyselinově zelenou, pro jiné limetkově zelenou. Barva hluboce zakořeněná v určité představě středomořské relaxace.
Nadměrné brýle a póza „Riviéra“
Aby Alix Earle doplnila svůj výrazný kousek, zvolila minimalistický přístup: jediné nadměrně velké sluneční brýle. Žádné šperky, žádný sarong, žádný slaměný klobouk. Prostředí – zábradlí jachty, křišťálově čistá voda v pozadí, sluneční světlo odrážející se od paluby – stačilo k vytvoření kompozice obrazu. Alix Earle se opírá o zábradlí a s pohledem mírně upřeným k horizontu evokuje portréty ze starých italských filmových časopisů ze 60. let.
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Přímý odkaz na evropská léta 60. let
Právě v tom spočívá síla tohoto vzhledu: je součástí skutečné vizuální tradice. Zelenobíle pruhovaný dvoudílný top není jen obyčejný letní oděv. Je to vintage klasika, kterou v 60. letech 20. století zpopularizovaly na plážích Saint-Tropez a Capri ikony jako Brigitte Bardot, Sophia Loren a Romy Schneider.
Tehdy byly tenké boční proužky, trojúhelníkové střihy a vysoký pas absolutním poznávacím znamením evropského léta mezi jet-sety. O šedesát let později se Alix Earle k tomuto repertoáru vrací s pozoruhodnou věrností – důkazem toho, že dobře zvolená klasika překonává desetiletí, aniž by zestárla ani o den.
S tímto zelenobíle pruhovaným dvoudílným topem Alix Earle opět potvrzuje svou roli ikony životního stylu své generace. A připomíná nám, že někdy stačí jediný klasický kousek k tomu, aby definoval celou sezónu. Ukázka, která se letos v létě jistě stane hitem na evropských plážích.