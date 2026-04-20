Herečka Salma Hayek elegantně ukazuje své přirozené šedivé vlasy.

Mexicko-americko-libanonská herečka, režisérka a producentka Salma Hayek nemá v úmyslu skrývat své šedivé vlasy – právě naopak. Na červeném koberci udílení cen Breakthrough Prize z nich udělala ústřední bod svého naprosto elegantního vzhledu.
Nejvědečtější obřad v Hollywoodu
18. dubna 2026 se v Barker Hangar v Santa Monice konal 12. ročník ceny Breakthrough Prize, přezdívané „Oscary vědy“, která každoročně odměňuje výzkumníky, kteří dosáhli nejvýznamnějšího pokroku ve svých oborech.
Mezi mnoha celebritami, které se zúčastnily, byla americká herečka Anne Hathaway, americká herečka, režisérka a producentka Zoe Saldaña, americký herec a scenárista Robert Downey Jr., americká herečka a producentka Jessica Chastain a malajská herečka a producentka Michelle Yeoh. Pravidelná návštěvnice akce byla také Salma Hayek v doprovodu svého manžela, francouzského podnikatele Françoise-Henriho Pinaulta.
Šaty Gucci, které spojují eleganci a sofistikovanost
Pro tuto příležitost zvolila Salma Hayek dlouhé černé šaty Gucci z rozevláté látky pokryté nepravidelně rozmístěnými flitry, s hlubokým výstřihem do V zdobeným volánky a sukní, která se prodlužovala do vlečky. Celý outfit doplnila výraznými stříbrnými šperky, které přispěly k elegantní a nadčasové siluetě.
Drdol, který odhaloval její šedivé vlasy
Salma Hayek, stylistka Andyho Lecompta, měla na sobě zatočený drdol s pečlivě upravenou ofinou sčesanou na stranu, který zdůrazňoval její přirozené stříbrné melíry. Byl to nejvýraznější úkaz jejích šedivých vlasů, jaký kdy na červeném koberci viděla, a výsledek byl ohromující. Drdol odhaloval pár křišťálových a stříbrných visací náušnic a také výrazný prsten na ukazováčku od Davida Webba.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Volba, ne náhoda
Není to poprvé, co herečka prosazuje své přirozené vlasy. V rozhovoru pro časopis Allure prozradila, že její vlasy „nerady mají barvené“ a že se cítí lépe se „zdravými bílými vlasy“. Od doby, kdy Salma Hayek na ceremoniálu Zlatých glóbů začátkem roku 2025 odhalila své stříbrné odrosty, postupně při každém veřejném vystoupení ukazuje své šedivé vlasy. Důsledný přístup, který se vzpírá obvyklým normám červeného koberce.
Stručně řečeno, Salma Hayek prošla po červeném koberci po boku svého manžela Françoise-Henriho Pinaulta, za kterého je vdaná od roku 2009. Společně tvořili jeden z nejelegantnějších párů večera – důkaz toho, že sebevědomí a autenticita jsou rozhodně nejlepšími doplňky.