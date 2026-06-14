Nina Dobrev ve svých 37 letech dokazuje, že šaty slip dresem jsou klasikou na červeném koberci.

Léa Michel
@nina / Instagram

Bulharsko-kanadská herečka a modelka Nina Dobrev potvrzuje svůj status módní ikony. Pro premiéru svého krátkého filmu „General Admission“, který byl uveden na filmovém festivalu Tribeca v roce 2026, zvolila jistou věc: šaty slip dress. Jemný a nadčasový kousek, který sdílela ve videu zveřejněném na Instagramu a který okamžitě zaujal její sledující.

Saténové šaty

Bývalá hvězda seriálu „Upíří deníky“ měla na sobě krémové saténové šaty od návrháře Adama Lippese. Plynulý, téměř tekutý střih jemně obepíná postavu a splývá do sloupku, který se táhne až k podlaze. Tenká špagetová ramínka a jemně splývavý výstřih umocňují budoárový dojem, zatímco nádech tmavé krajky, vrstvený pod ním, kontrastuje s čistými liniemi kompletu. Detail krytých knoflíků podél švu dotváří tento rafinovaný vzhled.

Minimalistické doplňky. Věrná duchu „tichého luxusu“ svého outfitu zvolila Nina Dobrev decentní doplňky. K šatům přidala černé jehlové sandály s jemnými pásky a malou, strukturovanou černou kabelku s rukojetí. Co se týče šperků, zvolila je decentní v podobě moderních náušnic od KatKim. Tento minimalistický přístup umožňuje šatům dostat se do centra pozornosti.

„Energie Carrie Bradshaw“

V popisku svého příspěvku herečka vtipně shrnula svůj styl: „Tento týden měl skutečnou energii Carrie Bradshaw.“ Odkaz na hrdinku hitového seriálu, velekněžku módy 90. a 21. století. Šaty slip-on se ve skutečnosti zrodily z této éry a zdědily minimalismus a šílenství po kouskech nazouvacích oděvů s intimním nádechem. Pravidelně se mění a etablovaly se jako klasika červeného koberce: jednoduché, elegantní a nadčasové.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Nina Dobrev (@nina)

S těmito nádherně elegantními šaty bez rukávů vytvořila Nina Dobrev jeden z nejvýraznějších outfitů letošní akce. Herečka volbou jednoduchosti namísto extravagance připomněla, že k trvalému dojmu někdy stačí jediný dobře zvolený kousek. Důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, že šaty bez rukávů na červeném koberci neztratily nic ze svého kouzla.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
V pastelovém vzhledu Charli D'Amelio zaujme retro siluetou.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

V pastelovém vzhledu Charli D'Amelio zaujme retro siluetou.

Americká tvůrkyně obsahu Charli D'Amelio je dnes mnohem víc než jen senzací na TikToku. S miliony sledujících na...

V bílém crop topu se zpěvačka Tyla chlubí ležérně elegantním vzhledem.

Jihoafrická zpěvačka, skladatelka a tanečnice Tyla se i nadále etabluje jako jeden z nejsledovanějších hlasů na nové mezinárodní...

Katie Holmes v minimalistickém vzhledu přitahuje v New Yorku všechny pohledy.

Americká herečka, režisérka a producentka Katie Holmesová opět dokázala, že je jednou z nejstylovějších osobností americké módy. Nedávno...

Baskelová hvězda se s námi podělí o letmý pohled na svůj trénink a barevný vzhled.

Sophie Cunningham je jednou z nejsledovanějších tváří WNBA. Americká basketbalistka, která hraje za Indiana Fever, se v této...

Ines de Ramon nosí bílou krajku po boku svého partnera Brada Pitta

Ines de Ramon, ředitelka značky luxusních šperků Anita Ko Jewelry, opět potvrzuje svůj vytříbený smysl pro styl. Nedávno...

Břišní svaly Ana de Armas vyvolávají na sociálních sítích rozruch

Kubánsko-španělská herečka Ana de Armas si nadále uchovává svou stopu na sociálních sítích. Ve svém nejnovějším příspěvku na...