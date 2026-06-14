Nina Dobrev ve svých 37 letech dokazuje, že šaty slip dresem jsou klasikou na červeném koberci.

Bulharsko-kanadská herečka a modelka Nina Dobrev potvrzuje svůj status módní ikony. Pro premiéru svého krátkého filmu „General Admission“, který byl uveden na filmovém festivalu Tribeca v roce 2026, zvolila jistou věc: šaty slip dress. Jemný a nadčasový kousek, který sdílela ve videu zveřejněném na Instagramu a který okamžitě zaujal její sledující.
Saténové šaty
Bývalá hvězda seriálu „Upíří deníky“ měla na sobě krémové saténové šaty od návrháře Adama Lippese. Plynulý, téměř tekutý střih jemně obepíná postavu a splývá do sloupku, který se táhne až k podlaze. Tenká špagetová ramínka a jemně splývavý výstřih umocňují budoárový dojem, zatímco nádech tmavé krajky, vrstvený pod ním, kontrastuje s čistými liniemi kompletu. Detail krytých knoflíků podél švu dotváří tento rafinovaný vzhled.
Minimalistické doplňky. Věrná duchu „tichého luxusu“ svého outfitu zvolila Nina Dobrev decentní doplňky. K šatům přidala černé jehlové sandály s jemnými pásky a malou, strukturovanou černou kabelku s rukojetí. Co se týče šperků, zvolila je decentní v podobě moderních náušnic od KatKim. Tento minimalistický přístup umožňuje šatům dostat se do centra pozornosti.
„Energie Carrie Bradshaw“
V popisku svého příspěvku herečka vtipně shrnula svůj styl: „Tento týden měl skutečnou energii Carrie Bradshaw.“ Odkaz na hrdinku hitového seriálu, velekněžku módy 90. a 21. století. Šaty slip-on se ve skutečnosti zrodily z této éry a zdědily minimalismus a šílenství po kouskech nazouvacích oděvů s intimním nádechem. Pravidelně se mění a etablovaly se jako klasika červeného koberce: jednoduché, elegantní a nadčasové.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
S těmito nádherně elegantními šaty bez rukávů vytvořila Nina Dobrev jeden z nejvýraznějších outfitů letošní akce. Herečka volbou jednoduchosti namísto extravagance připomněla, že k trvalému dojmu někdy stačí jediný dobře zvolený kousek. Důkaz, pokud by nějaký byl potřeba, že šaty bez rukávů na červeném koberci neztratily nic ze svého kouzla.