Katie Holmes v minimalistickém vzhledu přitahuje v New Yorku všechny pohledy.

Americká herečka, režisérka a producentka Katie Holmesová opět dokázala, že je jednou z nejstylovějších osobností americké módy. Nedávno způsobila senzaci na večeři umělců v rámci festivalu Tribeca v New Yorku. A její outfit – model kompletně od velkého pařížského módního domu – okamžitě vyvolal vlnu komentářů.
Lněné tílko s křišťálovým límečkem
Pro tento slavnostní večer zvolila Katie Holmes jednoduché lněné tílko v jemném, zářivém odstínu někde mezi zlatou a béžovou. Výstřih zdobí decentní lem vyšívaný krystaly. Detailem, který dělá ten největší rozdíl, je zvolený střih. Místo přiléhavé verze tílka, které se v roce 2026 stalo stálicí červeného koberce, Katie Holmes dala přednost volnější siluetě, která jemně obepíná tělo, aniž by ho stahovala. Toto rozhodnutí dodává looku okamžitě uvolněný, téměř ležérní nádech, a to i přes velkolepost události.
Široké kalhoty, jejich černý podpis
Jako doplněk k tílku zůstala herečka věrná jednomu ze svých oblíbených kousků: širokým černým kalhotám se splývavým střihem. Je to silueta, kterou v posledních sezónách hojně nosila, od uvedení módních značek na trh až po předávání cen, což z ní činí jeden z jejích nejznámějších stylistických poznávacích znaků.
Prvkem, který pozvedá siluetu, je pásek. Z kolekce francouzského módního domu jaro/léto 2026 se vyznačuje tmavě čokoládovým odstínem, který nenápadně narušuje neutrální paletu zbytku outfitu. Zdánlivě drobný detail, který ale vizuálně strukturuje celou siluetu.
Lodičky s úzkou špičkou a kabelka s kulatou strukturou
Pokud jde o boty, Katie Holmes zvolila jeden z nejznámějších kódů módního domu: lodičky s úzkou špičkou, krémově béžovým svrškem a kontrastní bílou špičkou. Tento ikonický kousek dodává vzhledu nádech haute couture a zároveň výrazný grafický nádech. Tyto lodičky, které jsou po celá desetiletí nově interpretovány, patří mezi klasiky, které módní nadšenci poznají na první pohled.
V ruce herečka nese strukturovanou kabelku přes rameno se zaobleným tvarem, typickým pro modely této sezóny. Tento kousek, představený na nejnovější jarní/letní přehlídce v Paříži, se již nyní ukazuje jako jeden z nejžádanějších kousků roku.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Minimalistické umění Katie Holmes
Tato eventualita si získala tolik pozornosti, protože dokonale ilustruje stylistickou filozofii, kterou Katie Holmesová pěstuje již několik let. Po boku své dlouholeté stylistky Brie Welchové se herečka stala z couture minimalismu skutečným poznávacím znamením. Daleko od extravagance některých červených koberců důsledně upřednostňuje základní kousky – tílka, bílé košile, džíny rovných nohavic, strukturované kabáty – které vyzdvihuje precizním výběrem látek a střihů.
Tímto outfitem Katie Holmesová znovu předvádí svou nejsvůdnější eleganci. A potvrzuje, že i obyčejné lněné tílko může stačit k vytvoření elegantní a nadčasové siluety.