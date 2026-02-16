Search here...

Manželka starosty New Yorku se na týdnu módy objevila pozoruhodně.

Fabienne Ba.
Rama Duwaji, které je pouhých 28 let, se i nadále proslavuje svým osobitým stylem. Manželka starosty New Yorku byla prominentní postavou v první řadě na Týdnu módy. Pozváním na přehlídku newyorské značky Diotima potvrdila svůj status vycházející módní ikony, která se velmi liší od tradičních kodexů spojených s prvními dámami.

Ostrá silueta v první řadě

15. února 2026 zaujala Rama Duwaji své místo v první řadě na přehlídce navržené jamajskou návrhářkou Rachel Scott, která stojí za značkou Diotima. Pro tuto příležitost zvolila mistrovské vrstvení: krátký béžový trenčkot jako ústřední prvek, přehozený přes delší kostkovanou verzi. Toto decentně strukturované vrstvení modernizuje klasiku britského šatníku. Soubor doplnily černé kovbojské boty na podpatku, černá kožená kabelka zdobená kovovými detaily a zlaté kruhové náušnice. Vzhled, který je zároveň moderní a zároveň vychází z odkazů 90. let.

První dáma, která boří stereotypy

Jako nejmladší manželka starosty New Yorku se Rama Duwaji nespokojí s diskrétní, institucionální rolí. Prosazuje silnou vizuální identitu, věrnou své generaci. Místo upřednostňování takzvaných tradičních siluet očekávaných na oficiálních akcích přebírá kousky od značek oblíbených u generace Z. Dlouhé bermudy, šněrovací boty, oversized košile a asymetrické topy se pravidelně objevují na jejích veřejných vystoupeních. Toto stylistické uspořádání pomáhá nově definovat image první dámy New Yorku, která je více spjata se svou dobou a komunitou.

Přítomnost zesílená sociálními médii

Rama Duwaji je velmi aktivní na Instagramu, kde sdílí své outfity se svými dvěma miliony sledujících a pěstuje osobitou estetiku: vrstvené stříbrné šperky, architektonické doplňky, strukturované siluety a městské vlivy. Její nedávné focení pro časopis The Cut tento silný módní směr již potvrdilo. Její účast na Fashion Weeku tento impuls jen umocňuje: postupně se etabluje jako vlivná osobnost newyorské stylové scény.

Účastí na módní přehlídce Diotima se Rama Duwaji v konečném důsledku neúčastní jen módní akce. Ztělesňuje širší evoluci: evoluci nové generace veřejných osobností, které používají módu jako jazyk. Je to způsob, jak potvrdit, že elegance a modernita mohou koexistovat, a to i – a možná zejména – ve sférách moci.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
