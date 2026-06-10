Bella Hadid se vrací k šatům s novou barvou vlasů

Julia P.
@bellahadid / Instagram

Americká modelka Bella Hadid pokračuje v redefinici šatů bez rukávů. Na Instagramu zveřejnila sérii fotografií v saténových minišatech, které zkombinovala s novou barvou vlasů. Tento vzhled způsobil senzaci mezi miliony jejích sledujících.

Krátká, splývavá saténová noční košilka

Na fotografiích Bella Hadid pózuje se svým nyní typickým sebevědomím. Má na sobě hedvábné saténové minišaty bez rukávů, které sahají vysoko nad kolena. Skutečné „slip dress“ – kousek zděděný z 90. let, který se v této sezóně silně vrací na přehlídková mola i do šatníků mezinárodních supermodelek. Střih je perfektně ušitý, typický pro její styl. Plynulé splývání saténu, dokonale přiléhající k její postavě, zdůrazňuje téměř éterickou kvalitu oděvu.

Je to bezpochyby krajka, která dělá šaty nezapomenutelnými. Jemně vyšívaná kolem výstřihu dodává oděvu romantický nádech. Co se týče doplňků, Bella Hadid zvolila minimalistický přístup: žádné výrazné šperky, žádný těžký make-up, jen zářivá pleť a přirozený vzhled. Volba, která dokonale ztělesňuje estetiku „bez make-upu“.

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Nová barva vlasů, která dotvoří celkový vzhled

Právě v oblasti krásy si Bella Hadid schovala své největší překvapení. Na fotografiích předvádí novou barvu vlasů – odstín, který se liší od jejího obvyklého odstínu a dokonale doplňuje její štíhlou postavu. Bella Hadid, která v posledních měsících prošla řadou vlasových proměn (z čokoládově hnědé na medově blond, poté platinovou a nakonec přírodní karamelovou), tak potvrzuje svou pověst vlasového chameleona svého oboru.

V těchto mini šatech v novém odstínu působí Bella Hadid nápadně, ale zároveň decentně. A potvrzuje, že je jednou z nejsledovanějších – a nejkopírovanějších – osobností ve světě módy.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
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