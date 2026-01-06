Search here...

Heidi Klum v 52 letech předvádí svou postavu v plavkách.

Julia P.
@heidiklum/Instagram

Heidi Klum si již několik let pěstuje digitální prezentaci, která je daleko od umělosti, jež je často spojována s veřejně známými osobnostmi. Její instagramový účet se etabloval jako prostor, kde stírá hranice mezi půvabem a autenticitou, a to jak záběry ze zákulisí focení, tak rodinné chvíle a momenty odpočívání.

Sport u tropického bazénu

Typická andělka Victoria's Secret, německo-americká modelka, televizní moderátorka a herečka Heidi Klum, se podělila o svou slunečnou dovolenou se svými 12,7 miliony sledujících na Instagramu. Začátkem ledna 2026 moderátorka pořadu „Project Runway“ zveřejnila video, na kterém cvičí bicepsové zdvihy v máslově žlutých plavkách, bez make-upu, s vlnitými popelavě blond vlasy a stříbrnými pilotními slunečními brýlemi.

Popisek je úderný: „Pojďme do práce,“ za doprovodu soundtracku Britney Spears. Heidi Klum pravděpodobně cvičí s odporovou kapelou a boří stereotypy spojené s ženami po padesátce (méně aktivní atd.). Provádí opakování se zlatým řetízkem a perlovým náhrdelníkem v rajském prostředí: nekonečný bazén, oceán a hory na obzoru. Tato volba plavek a sportovního oblečení dokonale ilustruje její filozofii: zůstat aktivní i na dovolené.

Aktivní dovolená s Tomem Kaulitzem

Téhož dne zveřejnila selfie, na které se choulí se svým manželem Tomem Kaulitzem a bratrem Billem Kaulitzem na pláži. Měla na sobě obdélníkové hnědé sluneční brýle a sladěné žluté oblečení. „Léto navždy,“ napsala k fotce a navzdory blížící se zimě roku 2026 si tak prodloužila léto. Týden, který byl jasně poznamenán fotografiemi ze zlaté hodinky a okamžiky společné radosti, potvrdil její lásku k teplým destinacím.

Heidi Klum vnáší změnu tím, že promítá přirozený obraz. Ve svých nefiltrovaných fotografiích oslavuje 52letou ženu, která boří stereotypy spojené s ženami po padesátce – údajně méně aktivními nebo méně viditelnými. Poselství je jasné: pohoda je prioritou, ať už to znamená cvičení nebo relaxaci na slunci. Svobodná žena, která si dovolenou prožívá podle svých vlastních představ.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
