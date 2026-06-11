Herečka Halle Berry hovoří o osobním strachu, který mnoho žen dobře zná.

Halle Berry, žena v menopauze, která je na to hrdá, se pravidelně vyjadřuje k tématům považovaným za „citlivá“. Herečka, která na plátně ztvárnila Catwoman a hrála hrdinku ve světě X-Menů, má ve skutečnosti superschopnost: boří tabu silou svých slov. Nedávno přiznala, že kvůli chaotické první zkušenosti s třmeny odkládá své návštěvy gynekologa. Tato osobní zkušenost rezonuje s mnoha ženami.
Halle Berry nefiltrovaně prozradila svůj vztah s gynekologem
Halle Berry, držitelka Oscara, která ztvárnila drsné postavy, je v srdci aktivistkou. Tato žena, která dozrávala před okouzlujícíma zraky publika a jejíž obraz zdobil stěny našich teenagerských pokojů, je víc než jen silueta. Navíc toto tělo, které v odvážném latexovém kombinéze udělalo takový dojem a které bylo dlouho považováno za fantazii, je něco, čemu se stále snaží porozumět a rozluštit.
Ačkoli je často zobrazována jako polobohyně spadla z nebe, má stejné úzkosti jako „průměrná žena“. Poté, co přijala menopauzu, neváhá promluvit o tom, co se ostatní snaží utajit kvůli svému image. Nejoblíbenější celebrity ve filmovém průmyslu zůstávají především lidmi, včetně těch, které ztělesnily silné a neochvějné fiktivní postavy.
V rozhovoru pro HuffPost se Halle Berry otevřeně rozpovídala o svém intimním zdraví. Mluvila o strachu, který je téměř univerzální: strachu z gynekologa. Zdá se, že i ty největší herečky odkládají rutinní prohlídky, ne kvůli nabitému programu nebo náročným konkurzům, ale z obav. Halle Berry tento skličující okamžik neustále odkládá a i když neexistuje žádný „dobrý důvod“ k vynechání takového vyšetření, říká, že ji první stěr z gynekologa traumatizoval.
„Když jsem byla mladší, kvůli starému zrcátku jsem tam nechodila každý rok. Upřímně řečeno, nelíbilo se mi to,“ řekla Halle Berry. Pokračovala: „Nelíbilo se mi, že jsem musela zatínat zuby. Nelíbil se mi ten pocit.“ Toto tvrzení dává o to větší smysl, že její osmnáctiletá dcera vstupuje do věku, kdy roztahování nohou před oslnivým světlem je prakticky iniciačním rituálem.
Modernizace zrcadla: silný čin herečky
Pokud mnoho žen, podobně jako Halle Berry, tuto prohlídku, která probíhá pod pásem, prokrastinuje, není to jen proto, že se bojí špatných zpráv nebo alarmujících výsledků. Když se před vyšetřením svléknou, cítí se slabé a velmi zranitelné. Strach z odsouzení, z konečné diagnózy, z bolesti, kterou cítí skrze tento studený kovový předmět, který se od 19. století nevyvinul… ženy raději zůstávají v nevědomosti, než aby se podrobily tomuto vyšetření, které se jim někdy zdá „jen jako předmět“.
„Když jsem se dozvěděla, že 72 % žen se vzdává vyšetření pánevního dna ze strachu z tohoto intimního, často bolestivého a stresujícího vyšetření starým, zastaralým zrcátkem, byla jsem hluboce znepokojena,“ posteskla si herečka. Je třeba říci, že zrcátko je v jistém smyslu lékařskou relikvií, která spíše připomíná mučící nástroj než skvělou ergonomickou inovaci.
Halle Berry, znepokojená blahem intimních partií žen, si z tohoto univerzálního problému udělala osobní křížovou výpravu. Vědoma si zastaralé a barbarské povahy zrcátka, které je pozůstatkem minulé éry v gynekologii, se spojila se společností Nella s cílem tento nástroj modernizovat a učinit jej uživatelsky přívětivějším. Společně vyvinuli zrcátko vyrobené z polymeru, materiálu, o kterém se věří, že je měkčí a tišší. Opožděná revoluce v designu lékařských zařízení, ale veřejně prospěšná.
Halle Berry se velmi angažuje v oblasti ženského zdraví.
Halle Berry, tvář Bond girl, která se stala tváří zásadní kauzy, chce řešit nedostatky dvoustupňového systému zdravotní péče, který ženy dlouhodobě obviňuje z přehánění svých symptomů nebo z přehnané citlivosti. Její hluboké odhodlání k této kampani na zvýšení osobního povědomí pramení z její vlastní zkušenosti s pocitem opomíjení ze strany zdravotnického establishmentu, jako by byla uvězněna v „zemi nikoho“.
V rozhovoru pro Women's Health Halle Berry vypráví o prodlouženém období perimenopauzy, kdy nechápala, co se s ní děje. Cítila se ve svém vlastním těle jako cizinka. V jednu chvíli si zdravotníci dokonce pletli gynekologické příznaky s herpesem. Tato zkušenost jí otevřela oči a ukázala, že lékaři jsou stále do značné míry neinformovaní o tomto klíčovém období v životě ženy. Tato zkušenost ji inspirovala k vytvoření platformy Respin, jakéhosi „bezpečného prostoru“ pro ženy vstupující do menopauzy.
„Zasloužíme si více zdrojů, více financování, více vzdělání, více výzkumu, protože máme právo pochopit, jak naše těla fungují a co je pro nás nejlepší,“ uzavírá Halle Berry, která si zaslouží i Oscara za laskavost.