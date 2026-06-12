Herečka Ester Expósito se pyšní elegantním vzhledem v romantickém bílém outfitu.

Španělská herečka a modelka Ester Expósito se nevěnuje jen své mezinárodní herecké kariéře. Španělská hvězda seriálu „Elite“ se v posledních letech stala také jednou z nejsledovanějších osobností evropské módy. Důkazem toho je její nejnovější newyorský look – bílý dvoudílný komplet s květinovým vzorem – který opět způsobil senzaci mezi miliony jejích sledujících.
Dvoudílný bílý outfit s květinovými vzory
Na fotografiích sdílených na jejím instagramovém účtu pózuje Ester Expósito na pískovcových schodech newyorského domu z hnědého kamene. Má na sobě dvoudílný bílý komplet. Top s krátkým a dlouhým rukávem nenápadně odhaluje její břicho – jeho střih připomíná venkovské halenky ze 70. let, nově objevené s výrazně moderním nádechem. K ní patří dlouhá, splývavá sukně z lehce průsvitné látky, která propouští světlo.
Dokonalý závan svěžího letního vzduchu, kde drobné modré květinové vzory roztroušené po bílé látce vytvářejí rustikální, téměř pastorální efekt. Pro dotvoření vzhledu zvolila Ester Expósito ultra jednoduchý účes: blond vlasy stažené do volného drdolu, který rámuje její obličej a zdůrazňuje celkovou svěžest.
Taška a bílé balerínky
Pokud jde o doplňky, herečka zvolila dva výrazné kousky, které dotvářejí celkový vzhled. Prvním je miniaturní stříbrná kabelka, ikonický design francouzského módního domu, jehož metalická verze se v posledních sezónách silně vrací. Jedná se o okamžitě rozpoznatelný kousek, který dodává šatům ten správný nádech luxusu a modernity, jež vyvažuje rustikální nádech šatů.
Bílé balerínky prodlužují siluetu a zároveň poskytují výjimečné pohodlí. Pro svůj make-up zvolila Ester Expósito zcela minimalistický vzhled: zářivá pleť, béžové rty a přirozené oči. Ukázka minimalistického stylu, kde se počítá na každém detailu, aniž by to kazilo celkový dojem.
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Návrat romantické estetiky
Kromě individuálního vzhledu je tento styl součástí širšího trendu, který je jasně identifikován na molech jaro/léto 2026. „Romanticore“, neboli romantická estetika, se do letních šatníků vrací s velkým nasazením: lehké látky, decentní výšivky, jemné květinové vzory a béžovo-bílá paleta. To představuje jasný odklon od striktního minimalismu předchozích sezón a nabízí jemnější a kontemplativnější pojetí letní módy.
Touto sérií newyorských fotografií Ester Expósito opět předvádí svůj bystrý smysl pro styl. A potvrzuje, že patří mezi nejpřesnější představitele své generace, pokud jde o decentní eleganci. Vzhled, který toto léto jistě inspiruje mnoho čtenářů.