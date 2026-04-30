Bývalá Miss Francie a lékařka Marine Lorphelinová boří stereotypy svou „nekonvenční“ kariérní cestou.

Existují cesty, které vás donutí přehodnotit své předsudky. Marine Lorphelinová je toho dokonalým příkladem: v 19 letech byla zvolena Miss Francie, první vicemistryní Miss World, dnes je lékařkou všeobecného lékařství – a nikdy si nemusela vybrat mezi těmito dvěma.

Miss Francie 2013: volby poznamenané inteligencí

Marine Lorphelinová byla 8. prosince 2012 v Limoges zvolena Miss France 2013 se 41,67 % hlasů veřejnosti – což je nejvyšší skóre, jakého kdy vítězka soutěže Miss France dosáhla. Organizace Miss France jí také udělila cenu za všeobecné znalosti s hodnocením 17/20. Toto dvojité ocenění již udalo tón: za titulem se skrývá mladá žena, která má co říct.

Miss World Europe a paralelní studium medicíny

Na soutěži Miss World 2013 na Bali se Marine Lorphelinová umístila na druhém místě mezi 131 kandidátkami – což byl nejlepší výsledek Francie od roku 1998 – a stala se Miss World Europe 2013. Na konci svého ročního vládnutí učinila rozhodnutí, které způsobilo značný rozruch: začátkem roku 2014 obnovila studium medicíny ve druhém ročníku na Univerzitě Clauda Bernarda Lyon 1. Návrat na univerzitu po roce, kdy ji čekaly noční směny a soutěže, se stal návratem na univerzitu.

Čtrnáct let medicíny mezi dvěma kontinenty

V červnu 2018 dokončila šestý ročník, v celostátních hodnotících zkouškách se umístila na 3 795. místě z 8 706 kandidátů a rozhodla se absolvovat rezidenturu všeobecného lékařství na Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). V říjnu 2021 se přestěhovala do Nové Kaledonie, aby dokončila studium šestiměsíční stáží v gynekologii. Mezi Paříží a jižním Pacifikem zažila všechno: krizi Covid, noční směny, opravy zkoušek – a přitom se i nadále dělila o svůj každodenní život se svými sledujícími na Instagramu.

Práce byla obhájena s vyznamenáním „velmi čestně“

12. března 2025 Marine Lorphelinová obhájila svou disertační práci před porotou na Fakultě zdravotnictví Univerzity Paris-Cité a získala nejvyšší vyznamenání. Poté na Instagramu sdílela video, ve kterém zobrazovala svou cestu, s popiskem: „Od mého nástupu na lékařskou fakultu uplynulo 14 let. Sledovali jste noční směny, krizi Covid, opakování zkoušek, stáže zde i jinde, první místa náhradní gymnázia a nyní i můj doktorát. Ničeho nelituji; miluji své povolání.“ Její závěr zněl: „Říkejte mi doktorko.“

Zkušený sportovec, od tatami až po horské stezky

Marine Lorphelinová, vášnivá sportovkyně od dětství, se osm let věnovala gymnastice a poté pět let atletice, kde vyhrála burgundské mistrovství v trojskoku v kategorii do 16 let. Dnes běhá trailové závody na vysoké úrovni: zúčastnila se závodu HOKA UTMB Mont-Blanc 2025, kde skončila na 117. místě mezi ženami a celkově na 543. místě s indexem UTMB 460.

Jako ambasadorka FFEPGV byla také kmotrou a účastnicí se Adventur'Games 2025 v pohoří Jura, kde prosazovala vizi sportu dostupného všem: „Považuji za důležité zpřístupnit sport co největšímu počtu lidí.“

Sport, medicína a viditelnost: jasné sladění

Marine Lorphelinová, oddaná lékařka a vášnivá sportovní nadšenkyně, důsledně prosazuje prevenci, zdraví a pohodu. Prostřednictvím své kariéry a veřejných prohlášení zdůrazňuje výhody fyzické aktivity. Podle několika pozorovatelů by její význam mohl inspirovat i mnoho mladých žen tím, že ukáže, že je zcela možné skloubit vědecké ambice, veřejnou angažovanost a rozmanité aspirace.

Ačkoli lze její cestu vnímat jako inspirativní, v žádném případě by se neměla stát příkazem „dosáhnout všeho“ ani zdrojem srovnání. Každý člověk postupuje svým vlastním tempem, se svými vlastními obtížemi, prioritami, silnými stránkami a slabostmi. Úspěch ve studiu, prosperita v kariéře, neustálá aktivita nebo i jen nalezení energie k odchodu z domu není prožíváno každým stejně. Každá cesta je legitimní a žádná nemá větší hodnotu než jiná. Marine Lorphelin může pro někoho představovat vzor, ale základní věcí zůstává vybudovat si vlastní cestu podle svých tužeb a schopností a bez srovnávání s ostatními.

Marine Lorphelinová si nakonec nemusela vybrat mezi třpytem, leskem a stetoskopem, ani mezi tréninkem běhu v terénu a nemocničním životem. Jako lékařka, sportovkyně a zastánkyně sportů souvisejících se zdravím dokazuje, že je možné kombinovat více identit a zájmů, aniž by to bylo nutné ospravedlňovat.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
