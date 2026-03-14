Jako dítě byla považována za „příliš tlustou“, ohlíží se za svými fotografiemi a zpochybňuje kritiku.

Tělo pozitivní
Anaëlle G.
@kiki_cooks_fit/Instagram

Švýcarská matka tří dětí Katrin W (@kiki_cooks_fit) se s námi podělila o dojemné svědectví. Vzpomíná na své fotografie z dětství a zpochybňuje opakující se kritiku své váhy, kterou slýchávala už od útlého věku.

Fotografie, které vyprávějí jiný příběh

Ve virálním videu na Instagramu, které si prohlédla přes 3,5 milionu lidí, žena po čtyřicítce staví vedle sebe obrazy sebe sama jako malé holčičky a teenagerky: usměvavé, obyčejné dítě, daleko od zkresleného obrazu, který jí byl prezentován. „Vždycky mi říkali, že už jsem moc tlustá... a pak najdu tyto fotky,“ píše ve svém videu. Když se podívá pozorněji, vidí rostoucí dívku, naprosto „normální“, a ne „nadměrnou“ postavu, kterou jí léta říkali, že má.

Vytrvalé a zničující rodinné poselství

Katrin W (@kiki_cooks_fit) vysvětlila Newsweeku , že její rodiče, prosáklí kulturou diet z 90. let, jí neustále říkali, že je „moc“ a že se musí ovládat, i když její fotografie tento názor odporovaly. I dnes, tváří v tvář těmto vizuálním důkazům, se ospravedlnění liší, ale základní poselství zůstává: její tělo bylo „problémem, se kterým se bylo třeba vypořádat“. Bez obvinění zasazuje toto podmiňování do kontextu doby posedlé hubeností supermodelek a časopisů podporujících diety.

Trvalé následky na jeho spojení s tělem

Tato raná slova zasela semínka poruchy příjmu potravy, která se objevila později, po traumatu a toxickém vztahu, a vedla k výkyvům hmotnosti a neúspěšným dietám. Její vlastní matka, přestože byla štíhlá, se neustále kritizovala a předávala tento negativní obraz sebe sama. Katrin, která je nyní sama matkou, tento cyklus odmítá a zastává se toho, aby děti vyrůstaly bez pocitu „vadnosti“.

Solidární reakce a kolektivní povědomí

Prý se hrnou komentáře od žen, které sdílely podobné zkušenosti: „To je pro mě tak smutné, vždyť jsi byla jen miminko.“ Jiné mluví o šílenství rodičovské posedlosti váhou. Svědectví Katrin W. (@kiki_cooks_fit) tak rezonuje jako výzva k boření stereotypů dříve, než začnou definovat generaci.

Porovnáním svých dětských fotografií s minulými úsudky Katrin W (@kiki_cooks_fit) odhaluje jednoduchou pravdu: nikdy „nebyla příliš silná“. Její příběh povzbuzuje rodiče, aby nabídli dětství bez tlaku na vnímání vlastního těla, aby se každé dítě cítilo takové, jaké je.

Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Navzdory kritice si tato modelka odmítá oholit svázané obočí.

Navzdory kritice si tato modelka odmítá oholit svázané obočí.

V módním průmyslu jsou standardy krásy pevně stanoveny. Některé osobnosti se dnes rozhodnou tyto normy zpochybňovat. To je...

Tito tanečníci z karnevalu v Riu vrátili křivky do centra show

Velkolepé alegorické vozy, horečnatá atmosféra, nakažlivý rytmus, který nenechá nikoho klidným… karneval v Riu, který se koná od...

První nevidomá konžská žena, která se stala právničkou: inspirativní cesta Jessikah Inaba

Jessikah Inaba bořila mnoho předsudků o postižení. Narodila se slepá s bilaterální mikroftalmií a nikdy nenechala tuto vadu...

Strie: 3 překvapivé věci, které mnoho lidí stále neví

O striích se často mluví jako o „problému, který je třeba skrýt“. Přesto vyprávějí příběh: příběh těla, které...

Tato modelka s nadváhou hrdě ukazuje své křivky a okouzluje uživatele internetu.

Ve světě módy, který je dlouho posedlý ultraštíhlými postavami, se některé ženy rozhodly změnit pravidla. To je případ...

Podle této studie je komplex vnímání vlastního těla číslo jedna u žen.

Váha, postava, vzhled… problémy s vnímáním vlastního těla postihují velký počet žen. Několik studií ukazuje, že tyto obavy...