Odeslání textové zprávy „jen tak“ by mohlo mít více pozitivních účinků, než by si člověk dokázal představit.

Když zvednete telefon a píšete, obvykle je to proto, abyste se s někým zeptali, podělili se o drby, které jste měli utajit, nebo požádali o laskavost. Zřídka to uděláte, abyste poslali prostou zprávu typu „ahoj, jak se máš?“, která zní prázdně. Přesto by odeslání zprávy bez konkrétního účelu bylo stejně prospěšné jako povídat si o počasí s pekařem.
Posílání textové zprávy bez zvláštního důvodu: neobvyklý tip pro wellness
V době všudypřítomných skupinových chatů, hlasových zpráv připomínajících podcasty a nekonečných oznámení jsou textové zprávy jen občasné. Vaše máma je jediná, kdo obohacuje vaši schránku, která kdysi přetékala GIFy, drby a dlouhými, literárními výlevy podobnými mea culpa. Zatímco v dobách hashtagu „swag“ a fotek z Tumblr jste si vyměňovali banality přes své vyklápěcí telefony, dnes si píšete jen proto, abyste odhalili příběh a hráli si na „drbnu“.
Vezmete si do ruky virtuální pero, abyste si povídali, vyprávěli o svém firemním životě, který připomíná telenovelu, nebo domlouvali setkání s přáteli. Posíláte zprávy, abyste se svěřili se svým současným románkem s mužem, kterého jste potkali u pokladny v supermarketu, nebo abyste si naplánovali příští přespání u něj. Nemáte však reflex posílat spontánní malá „wow“ jako ten „kouzelník“ na MSN. Pro vás by to bylo jako posílat prázdné bubliny.
Přesto byly textové zprávy původně vynalezeny proto, aby zůstaly ve spojení i přes vzdálenost (a aby uklidnily rodiče během střední školy). Tvůrkyně obsahu @simply_nikkib_ doporučuje vrátit se k původní definici textových zpráv a nečekat na palčivý problém, než se začne konverzace prostřednictvím textových zpráv. Podle ní to není způsob, jak zabít čas, ale spíše uklidňující rituál. Každý týden si dává záležet na tom, aby poslala zprávu svým blízkým, stejně jako by to udělala starostlivá matka dítěti kilometry daleko. Jednoduchý a bezplatný zvyk, který obohacuje její vnitřní klid.
@simply_nikkib_ Barely Better 10. týden: Opravdu babička vždycky věděla, co je nejlepší? #barelybetter #wellnessroutine #morningroutine #data ♬ původní zvuk - SimplyNikkiB
Nápad, který vznikl na TikToku a byl vědecky ověřen.
Tvůrkyně obsahu, která několik týdnů po sobě posílala spontánní zprávy svým blízkým, poté o svém zážitku hovořila. Vyprávěla o tomto zdánlivě všedním sociálním experimentu. Podle jejího vyprávění to bylo cokoli jiného než povrchní gesto nebo způsob, jak bojovat s nudou. Stal se z toho téměř pozitivní rituál, přístupný způsob, jak zvýšit hladinu dopaminu. Řekla, že posílání těchto spontánních a upřímných zpráv v ní vyvolalo nával radosti a dodalo jí dobrou náladu na zbytek dne. A to zdaleka není přitažená za vlasy teorie.
Studie publikovaná v časopiseCommunication Research podporuje hypotézu tvůrce obsahu. Podle výsledků by chatování s alespoň jedním přítelem během dne mohlo zlepšit pohodu stejně jako procházka lesem nebo horká koupel. Dobrou zprávou je, že k dosažení výhod nemusíte být tváří v tvář. Ať už se jedná o skutečný rozhovor u stolu nebo rychlou textovou zprávu, máte všechny důvody se spojit se svými blízkými.
„Jednoduchá textová zpráva může vést k výměně názorů, která posílí pouto a pomůže vám cítit se méně izolovaně,“ dodává v časopise Bustle psycholožka Dr. Melissa Glucková. Jinými slovy, nemusíte si namáhat palce nekonečnými textovými zprávami, abyste zůstali v kontaktu. Ani si nemusíte hledat záminku nebo lákavé téma, abyste řekli „myslím na tebe“ nebo se o to podělili dál.
Obsah zprávy? Velká vděčnost.
Tvůrkyně obsahu, která stojí za touto digitální praxí, neposílá jen tak ledabylé „ahoj, jak se máš?“ ani neklade uzavřené otázky, na které jako odpověď vyvolá pouze „ano“ nebo „ne“. Zasévá vděčnost do pixelů a doufá, že svým příjemcům vykouzlí úsměv na tváři. Svým blízkým vzdává malou poctu prostřednictvím vděčné textové zprávy, krátké láskyplné myšlenky nebo slov prodchnutých něhou.
Dokonce navrhuje několik úvodních vět jako: „Ahoj! Myslím na tebe! Co je nového?“ nebo, pokud jste emocionálně pohodlnější: „Jen ti posílám krátkou zprávu, abych tě pozdravil a miluji tě!“ „Na šíření laskavosti je něco uklidňujícího, co se k nám obvykle vrací,“ vysvětluje Gluck. To je celý princip zákona přitažlivosti: přitahujeme to, kým jsme.
Jinými slovy, není třeba čekat na velké zprávy, existenční krizi nebo zápletku hodnou televizního seriálu, abyste se s nimi mohli znovu spojit. Pouhé zavibrování něčího telefonu s procítěným „myslím na tebe“ se stává téměř malým, diskrétním, ale účinným gestem péče.
V každodenním životě přesyceném funkčními zprávami, připomenutími a naléhavými oznámeními funguje tento typ bezplatných SMS jako společenský oddech.