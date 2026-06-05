Obezofobie: odkud pochází tento intenzivní strach z přibírání na váze?

S blížícím se létem nás stránky časopisů nabádají k vytvarování postavy, k návštěvě posilovny a k výměně grilování za zdravé recepty bez omáček. Tváří v tvář veškeré té rétorice proti „kilům navíc“ se přibírání na váze stalo téměř kolektivním strachem. A ve své nejextrémnější podobě se nazývá obezofobie.
Obezofobie: Když se váha stane posedlostí
Existují lidé, kteří mají fobii z pavouků a napjají se při pouhé zmínce o těchto chlupatých tvorech, a existují i jiní, kteří mají niterní strach z prudkého zvýšení svého BMI a nadváhy. To je samotná definice obezofobie. Není to jen pocit viny, který se vkrádá, když podlehneme pokušení lákavého pečiva . Je to něco mnohem zdrcujícího.
Ti, kteří trpí touto nevolností, počítají kalorie s každým soustem, jako by měli na hlavě přišroubovaný počítadlo. Několikrát denně se vahají, aby si s přesností na gram změřili svou váhu. Cvičí ne proto, aby si odpočinuli nebo uvolnili napětí po náročném dni, ale aby spálili jídlo a odlehčili své tělo.
Obezofobie, smutně rozšířený stav v době Ozempicu a nejrůznějších programů na hubnutí, způsobuje iracionální strach z obezity, a to i u lidí s průměrnou hmotností, kteří mají před dosažením tohoto bodu dostatek prostoru pro růst. Není to jen další estetický rozmar; je to „typ úzkostné poruchy“, jak je vysvětleno v článku z Cleveland Clinic .
Příznaky obezofobie by se neměly brát na lehkou váhu.
Na rozdíl od ortorexie, která zahrnuje filtrování veškerého jídla procházejícího ústy a vytváření zdravých jídelníčků hodných domova důchodců, je obezofobie doprovázena drastickými rituály pro udržení vynikajícího životního stylu. Postižení odmítají pozvání do restaurací, vždy s sebou nosí nádobu Tupperware a jedí porce, které sotva pokrývají kalorické potřeby malého dítěte. Dokonce jdou tak daleko, že si vybírají menší talíře, aby snížili množství jídla. Pro ně je deprivace prakticky druhou přirozeností, automatickou reakcí. Ukládají si omezení, i s rizikem, že podlehnou podvýživě nebo dokonce budou na hranici hladovění.
Zároveň se neúnavně namáhají v intenzivních cvičebních programech a silně se potí, i když jejich těla jsou již tak poddimenzovaná. Další charakteristikou obezofobie je, že ti, kteří jsou jí uvězněni, jsou ochotni utratit všechny své úspory, aby si koupili zpět svou postavu a naplnili tuto niternou touhu po štíhlosti. A když se podívají do zrcadla, jejich oči jsou plné urážek a zloby. Prožívají svou nejistotu nejintenzivněji. Obezofobie může také vést k dalším duševním poruchám, jako je porucha tělesné dysmorfie, deprese, poruchy příjmu potravy nebo obsedantně-kompulzivní porucha, uvádí Cleveland Clinic.
Možné příčiny obezofobie
Obezofobie se neobjevuje náhle. Vkrádá se zákeřně a téměř bez varování. Vkrádá se pomalu, počínaje vyloučením určitých potravin s hodnocením „E“ na stupnici Nutri-Score. Začíná touhou „převzít kontrolu“ nebo „dostat se zpět do formy“ a poté se transformuje v nezdravou snahu o štíhlost. A společnost, která propaguje štíhlost jako ideál zdraví, je jedním z viníků a vtahuje nás do začarovaného kruhu.
Rozlišování hmotnosti
Obezofobie nevzniká z vakua. Vzkvétá v prostředí, kde je váha neustále zkoumána, komentována a hodnocena. Lidé s nadváhou jsou stále vystaveni přetrvávajícím stereotypům, jako by jejich těla automaticky vyjadřovala nedostatek vůle, nedbalost nebo špatné životní návyky. Když někteří lidé neustále slyší, že štíhlost je jedinou cestou k úspěchu, zdraví nebo lásce, vyvinou si hluboký strach z toho, že budou spojováni s těmito předsudky.
Tato úzkost se pak může stát ochrannou strategií. Cílem už není jen zhubnout pár kilo: jde o únik před stigmatizací, nevhodnými poznámkami z rodinných kruhů, nevyžádanými radami nebo tichými soudy, které tíží zkušební kabinky, čekárny a dokonce i lékařské konzultace.
Kultura štíhlosti
Není možné diskutovat o fobii z obezity, aniž bychom zmínili současný kult štíhlého těla. Sociální média, reklama, některé televizní programy a wellness průmysl často propagují stejný obraz: vypracovaného těla prezentovaného jako ideální verze sebe sama. „Transformační“ programy, detoxikační výzvy , velkolepé fotografie před a po a diskuse kolem „letního těla“ udržují myšlenku, že by člověk měl neustále optimalizovat svou postavu.
Minulá traumata
Obezofobie může také pramenit z bolestivých zážitků. Dětství poznamenané fyzickým škádlením, rodič posedlý dietami, ponižující poznámka učitele, šikana ve škole kvůli váze… Tyto vzpomínky někdy zanechávají trvalé jizvy. U některých lidí není strach z přibírání na váze spojen se samotným tělem, ale s tím, co symbolizuje. Znovunabytí hmotnosti může probudit vzpomínky na období odmítnutí, osamělosti nebo studu. Tělo se pak stává hyperkontrolovaným územím, jako by udržování určitého čísla na váze bránilo znovu prožívat stará zranění.
Anamnéza úzkostných poruch
A konečně, lidé, kteří jsou již náchylní k úzkosti, mohou být vůči tomuto všudypřítomnému strachu náchylnější. Pokud má člověk tendenci předvídat to nejhorší, usilovat o absolutní kontrolu nebo donekonečna přemítat, jídlo a váha se mohou stát obzvláště úrodnou půdou pro posedlost.
Kontrola velikosti porcí, počítání kalorií nebo ritualizace fyzické aktivity může někdy poskytnout chvilkový pocit bezpečí. Tento pocit kontroly se však může rychle stát začarovaným kruhem. Čím více strach roste, tím více se posiluje omezující chování. A čím více se toto chování zakořeňuje, tím těžší je rozlišit prostou péči o zdraví od psychické tísně, která si zaslouží uznání.
Obezofobie tedy není jen otázkou zvýšených estetických obav. Zahrnuje úzkostný vztah k tělu, živený komplexními sociálními, emocionálními a psychologickými faktory, které mohou mít skutečný dopad na kvalitu života.