Toaleta: nový prostor pro duševní zotavení?

Émilie Laurent
Toilettes nouvel espace bien-être
Zdá se, že toaleta slouží pouze jednomu účelu: k vyprázdnění. Neměli byste se tam zdržovat (ledaže byste snědli něco pikantního). Přesto někdy slouží jako útočiště. Víte, že tam najdete klid, a tak tam zůstáváte natrvalo. Toaleta, která napomáhá intimitě a uvolnění, je i přes svůj omezený společenský aspekt privilegovaným prostorem pro relaxaci, útočištěm klidu. Ale proč na vás tato poněkud nenápadná místnost působí stejně jako lázně?

Je dlouhé setrvání na záchodě otázkou psychického přežití?

Zlobíte se na partnera, když se zdržuje v koupelně, ale vy jste první, kdo se tam sama vrhne, abyste našla klid a mír. Někdy použijete náhlé nutkání nebo silnou menstruaci jako výmluvu k izolaci a chvilce odpočinku. Kromě své neatraktivní primární funkce je koupelna vaší dekompresní komorou, vaší zónou bez stresu .

I když jste prakticky zavření mezi čtyřmi stěnami s koleny v dřezu, konečně zažíváte klid a mír . Někdy váš partner přeruší vaši improvizovanou meditaci a zeptá se, kam jste dali struhadlo na zeleninu. Jindy jsou to vaše děti, které naléhavě mačkají kliku a vyptávají se vás na vaši pomalost. Celkově jsou ale rušení vzácná.

Jakmile si skončíte s prací na toaletě, neodcházíte hned. Prodlužujete si potěšení ze samoty a absolutního ticha . Pokud netrpíte klaustrofobií a nesnášíte uzavřené prostory, toaleta je skvělým místem k úniku, když se jídlo stane příliš stresujícím nebo když máte dost kolegů. „Můžete zamknout dveře a nikdo nezpochybňuje vaši potřebu soukromí. Tento pocit odloučení, fyzický i symbolický, nám umožňuje si odpočinout,“ vysvětluje psychoterapeutka Jessica Hunt na stránkách PopSugar .

„Kempování na toaletě“, zvyk, který není tak neoficiální

Samozřejmě ne všechny toalety jsou vhodné k introspekci a duševnímu klidu. Na dálnici je to docela uspěchané: nedokážete zadržet dech déle než minutu. V práci se také nechcete nechat obvinit z toho, že jste to místo „zaminovali“. Na druhou stranu, když je hygiena slušná, tento základní, jednoduše zařízený prostor získává jakousi „osobní bublinu“.

Podle studie provedené společností OpinionWay tráví Francouzi v průměru 45 minut denně na toaletě a to není jen známka problémů se střevy nebo hyperaktivního močového měchýře. Mnoho lidí tráví na toaletě tolik času, aby si vyčistili mysl (a také žaludek). „Je to společensky přijatelný způsob, jak se na chvíli izolovat, zkontrolovat si novinky, nadechnout se nebo prostě existovat bez omezení,“ vysvětluje odborník.

V tomto uzavřeném, někdy slabě osvětleném prostoru se cítíte „nedotknutelní“. Jak zdůrazňuje psychoterapeut, i když jste ve zranitelné pozici, shrbení nad toaletou a vykonáváte potřebu, těžíte z imunity soukromí. Zkrátka, nemusíte si stanovovat hranice, když jsou dveře koupelny dvakrát zamčené. Je to cenná bariéra mezi vaším vnitřním světem a vnějším světem.

Uchýlení se na toaletu: co to vypovídá o vašem vnitřním stavu

V koupelně vás nikdo nemůže obtěžovat ani vás popohánět. Nejste pod tlakem časovače. Přestože toaleta nabízí velmi základní pohodlí a jejími jedinými rozptýleními jsou zaprášené časopisy, křížovky z prvního desetiletí 21. století a umělé rostliny, cítíte se podivně uvolněně. Sedíte na trůnu jako na terapeutickém gauči a vycházíte z něj s pocitem klidu. Vaše tělo s tím ale úplně nesouhlasí. V této poněkud vynucené poloze v sedu vaše hráz tiše trpí a riziko hemoroidů se desetinásobně zvyšuje.

Kromě těchto často opakovaných lékařských faktů tento poněkud nekonvenční relaxační zvyk ilustruje i hlubší problém. „Pokud je koupelna jediným místem, kde se cítíte v klidu, možná je čas pěstovat stejný pocit klidu a samoty i jinde ve svém životě,“ pokračuje odborník. Vaše chvíle úniku se nemají omezovat na tento údajně feng-šuej prostor. Pokud ano, znamená to, že jste nechali ostatní předběhnout vás a váš jediný únik nyní visí na vlásku.

Říct „ne“, stát se nedostupným a prosadit svou potřebu klidu a ticha je někdy stejně prospěšné jako uchýlit se do koupelny a dívat se na videa s kočkami. Zasloužíte si víc než jen relaxační přestávku obklopenou osvěžovačem vzduchu a vlhčenými ubrousky.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako slovní mistryně žongluji se stylistickými prostředky a denně zdokonaluji umění feministických point. V průběhu mých článků vám můj lehce romantický styl psaní nabízí skutečně podmanivá překvapení. Baví mě rozplétání složitých témat, jako moderní Sherlock Holmes. Genderové menšiny, rovnost, tělesná rozmanitost… Jako novinářka na hraně se po hlavě vrhám do témat, která rozdmýchávají debatu. Jako workoholička je moje klávesnice často podrobena zkoušce.
