Začínáme se probouzet při usínání: odkud se bere tento překvapivý mechanismus?

Po šálku heřmánkového čaje a chvíli poslechu bílého šumu se chystáte usínat. Jste prakticky na pokraji říše snů, když se vaše tělo náhle probudí a vyskočí z postele. Pravděpodobně znáte tento zvláštní pocit, který vás bez varování vytrhne ze spánku. Tyto nečekané křeče, které vám zkazí začátek noci, mají vědecké vysvětlení.
Působivý jev, ale uklidňující vysvětlení.
Schoulení pod útulnou peřinou jste právě zavřeli oči a pustili realitu. Po seanci srdeční koherence a uklidňujícím čtení jste v perfektní kondici pro klidnou noc. Zdá se, že nic neruší váš spánek . Přesto se vaše tělo najednou chvěje, jako by se ve vašem pokoji skrývalo nebezpečí.
Tenhle pocit dobře znáte. Často si ho vědomě prožíváte, když zatroubí auto nebo se kvůli průvanu zabouchnou dveře. Někdy překvapením nadskočíte. Jenže tady, pohodlně usazeni na matraci, schoulení k polštářům, nemáte žádný zjevný důvod k panice.
Buďte ujištěni, že to není začátek mrtvice ani známka toho, že vaše tělo nefunguje správně. Lékaři tuto reakci nazývají „hypnickým trhnutím“ a je neškodná. Jde o poměrně dramatickou formu myoklonu, což je vědecký termín, který jednoduše definuje svalovou kontrakci. „K těmto mimovolním, velmi krátkým a náhlým kontrakcím často dochází v první fázi spánku, což je velmi lehký přechodný stav mezi bdělým stavem a hlubokým spánkem,“ ujišťuje Ellen Wermterová, registrovaná zdravotní sestra, na stránkách HuffPostu .
Proč se člověk během spánku lekavě probouzí?
Tyto hypnotické otřesy vás nejen donutí vyskočit z postele. Někdy vám dají pocit pádu a donutí vás sevřet prostěradlo, jako by nějaká vyšší síla zvedala vaši postel do správné polohy. Je to docela působivé a ne nutně příjemné, ale zcela neškodné.
Tyto „křeče“ se objevují v nejhorší možnou noční hodinu, během fáze nástupu spánku. To znamená, když se uvolníte natolik, že vám na polštáři zůstane pár slintavých vláken. Mozek, který je v jistém smyslu řídicím centrem vašeho těla, zpomaluje svalovou aktivitu. Někdy dojde v tomto přechodu k mírné poruše, která způsobí náhlou kontrakci.
I když se hypnické záškuby často vyskytují „náhodně“, mohou je podporovat určité návyky, zdravotní stavy nebo léky. Únava , stres , nedostatek spánku, intenzivní cvičení a nadměrná konzumace kofeinu je s větší pravděpodobností spouštějí.
Kdy byste se měli poradit s lékařem? Toto jsou příznaky, které byste neměli ignorovat.
Hypnické trhnutí není důvodem k pravidelným lékařským konzultacím. Někdy však slouží jako varovný signál. Nezlehčujte tedy své pocity. Pokud jsou tyto noční trhnutí časté a stávají se zdrojem úzkosti ještě před zhasnutím světel, je nejlepší se poradit s lékařem. Cílem není tento jev dramatizovat, ale jednoduše naslouchat svému tělu.
Jak vysvětluje zdravotnický pracovník, někdy se jedná o nenápadný příznak spánkové apnoe. Častěji však odráží narušený vnitřní stav. Abyste si zajistili klidný spánek, nerušený provokaciemi svého těla, můžete si zavést uklidňující rutinu. Místo scrollování otáčejte stránkami románu a poslouchejte šumění deště. Především dodržujte pravidelný spánkový režim.
Nakonec je toto mírné zašklebení při usínání naprosto normální. Naopak nám jednoduše připomíná, že naše tělo a mozek v zákulisí nadále pracují, zatímco se jemně uchylujeme ke spánku.